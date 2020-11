Værløse Station som i øjeblikket bliver renoveret. Foto: Louise Mørch Vilster

Her er cykeltyvene særligt på spil

TV2 Lorry satte i sidste uge fokus på cykeltyverier fra Albertslund Station. I Furesø er det særligt ved Værløse og Hareskov Stationer, at tyvene er på spil

Furesø - 07. november 2020 kl. 08:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

I sidste uge kunne TV2 Lorry fortælle, at der især i Albertslund er et stort problem med cykeltyverier, hvor der har været en stigning i anmeldelserne. Nu har en borger derfor lavet et borgerforslag for at råbe politikerne op. Det kræver 672 underskrifter, for at politikerne skal forholde sig til det. TV2 Lorry fortalte også, at sigtelsesprocenten i Region Hovedstaden kun er på 0,7 procent, når det gælder cykeltyverier.

I Albertslund er det særligt ved stationen, at der sker mange cykeltyverier. Det samme gør sig gældende i Furesø Kommune, hvor det ifølge Nordsjællands Politi særligt er ved Værløse og Hareskov s-togsstationer, at tyverierne sker.

I Furesø har der siden 2013 været Facebookgruppen 'Furesø stjålne cykler', hvor borgerne kan poste billeder af efterladte cykler, som måske er stjålet, eller de kan søge efter deres egen stjålne cykel. Gruppen har 1437 medlemmer.

Fokusområde Da Furesø Avis sidste år satte fokus på problemet med cykeltyverier i Furesø, sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S), at der skulle gøres noget ved problemet.

"Det er rigtig irriterende at få stjålet sin cykel, og hvis vi skal være en grøn kommune, kan det være et af fokusområderne. Vi har et lokalråd i samarbejde med politiet, og det er noget, vi vil tjekke op på," sagde han sidste efterår.

Siden er der kommet gang i indsatsen i lokalrådet, men der er endnu ikke planer om videoovervågning ved stationerne. Derimod kommer der mere sikre cykelstativer. Det har ikke været muligt at få et opfølgende interview med borgmesteren om indsatsen, som i stedet har sendt et skriftligt svar, hvor han skriver.

"Furesø er en cykelkommune. Rigtig mange børn og voksne tager cyklen. Det er godt for miljøet og helbredet og forebygger samtidig trængsel og trafikstøj. Det skal være trygt at cykle, og det skal være trygt at stille sin cykel ved stationerne for at pendle videre. Antallet af cykeltyverier er faldet med 1/3 siden sidste år, men vi skal længere ned. Derfor er jeg glad for, at vi netop har fået over en halv million kroner fra Trafikstyrelsens cykelparkeringspulje til nye, avancerede cykelparkeringsanlæg ved vores stationer. Samtidig har Nordsjællands Politi sat ind med øget overvågning på vores stationer. Det er rigtig godt," skriver han.