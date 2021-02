Her er Furesøs første borgerrådgiver

Vibeke Krohn bliver Furesø Kommunes første borgerrådgiver.

Furesø - 13. februar 2021

FURESØ: Vibeke Krohn bliver Furesøs første borgerrådgiver

1. marts tiltræder Vibeke Krohn stillingen som Furesøs første borgerrådgiver. Furesø Byråd besluttede som en del af budgetaftalen for 2021 at ansætte en medarbejder, der skal være med til at styrke den gode borgerdialog og skabe løsninger sammen med borgerne i Furesø Kommune. Furesøs første borgerrådgiver bliver Vibeke Krohn, der er jurist og kommer fra en stilling i Borgerservice i Frederiksberg Kommune. Vibeke Krohn har mange års erhvervserfaring fra henholdsvis Ankestyrelsen og kommunerne og glæder sig til at sætte sit præg på opgaven.

- Det er min erfaring, at det er helt centralt for den gode og respektfulde dialog mellem kommunen og borgerne, at borgerne føler sig set, hørt og forstået. Det bliver derfor min vigtigste opgave som borgerrådgiver at være med til at styrke dialogen mellem kommunen og borgerne med et samtidigt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Den opgave glæder jeg mig meget til at beskæftige mig med i Furesø Kommune, siger Vibeke Krohn, som kommer fra en stilling som teamlede i Frederiksberg Kommune. Tidligere har hun været ansat som jurist i Ankestyrelsen.

Furesø Handicapråds formand, Sine Holm har været en del af ansættelsesprocessen og repræsenteret Furesøs borgere i ansættelsesudvalget.

- Det har for os i ansættelsesudvalget været vigtigt at finde en borgerrådgiver, som ud over at være juridisk kompetent også er imødekommende, tillidsskabende og super dygtig til at løse konflikter og samarbejde på alle leder og kanter i Furesø Kommune. Derfor ser vi meget frem til, at Vibeke Krohn tiltræder, siger Sine Holm.

Mindre bureaukrati og mere sammenhæng i borgernes sager er i sig selv en god håndsrækning til udsatte familier. Det viser evalueringerne af det netop afsluttede frikommuneforsøg, som Furesø og otte andre kommuner de seneste år har deltaget i. Med direkte reference til kommunaldirektøren får borgerrådgiveren en opgave i at spille Furesøs medarbejdere endnu bedre i mødet og dialogen med furesøborgerne.

Jane Hanson, næstformand i Hovedudvalget i Furesø Kommune, der også har været med i ansættelsesudvalget, forventer, at rådgiveren dermed bliver en vigtig intern hjælp i organisationen.

- Som ansat i Furesø Kommune er man helt med på, at mødet mellem borger og kommune skal være respektfuldt. Men en dedikeret rådgiver kan understøtte og vejlede ledere og medarbejdere i organisationen, så vi styrker dialogen endnu mere og øger bevidstheden om de problemstillinger, som er vigtige for borgerne, siger Jane Hanson.