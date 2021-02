Bliv testet i Værløse igen fra uge 7. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Her åbner nyt testcenter

Også i fremtiden kan du testes for corona i Furesø

Furesø - 09. februar 2021 kl. 11:30 Kontakt redaktionen

De statslige myndigheder har ændret den nationale teststrategi. Furesø Kommune har arbejdet benhårdt for at fastholde muligheden for at blive testet i kommunen. Resultatet er, at Region Hovedstaden åbner et testcenter i Værløsehallerne fra 16. februar 2021, og der arbejdes på at genåbne testcentret i Farum Arena.

"Det er vigtigt, at det er nemt for furesøborgerne at blive testet, så vi får brudt smittekæderne hurtigt. Vi får nu et PCR-testcenter i Værløse hver uge, og vi har en tæt og god dialog med regionen om igen at åbne for hurtigtest i Farum Arena," siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Disse tiltag betyder, at alle borgere over to år kan tage en PCR-test i Værløsehallerne fra 16. februar. Man skal ikke bestille tid, men bare møde op. Erfaringen fra de seneste uger er, at der ikke er kø. Alle får svar senest efter 48 timer. Mange får dog svar inden for 24 timer.

Furesø Kommune arbejder som sagt på sammen med Region Hovedstaden at genetablere et hurtigtestcenter i Farum Arena - det kan måske ske allerede i uge seks. Testcentret skal bruges til kommunens medarbejdere og borgere. Furesø Kommune vil kommunikerer åbningstiderne ud, så snart en aftale falder på plads.

