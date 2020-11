Se billedserie Christina Foss (tv.) og Marie Holmer udvider deres forretning Vilde Violer med en blomstercafé på Stengården. Foto: Allan Nørregaard

Her åbner bæredygtig blomstercafé

Furesø - 07. november 2020 kl. 09:30 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Iværksætterne Marie Holmer og Christina Foss er på vej med et helt unikt koncept. Lige for tiden er de i fuld gang med en ombygning af Stengårdens Café. Den 20. november slår de dørene op til en blomstercafé.

- Vi er blevet enige om at kalde det en blomstercafé. Det er den oplevelse, vi gerne vil give folk, fortæller Christina Foss, mens hun giver sin forretningspartner et entusiastisk blik.

For fem år siden gik biologen Marie og miljøplanlæggeren Christina sammen om at stifte virksomheden »Vilde Violer«. De sidste fire år har de haft base på Stengården, hvor de lejer et stykke jord på 2000 kvadratmeter, og pakker blomsterne i laden.

- Vilde Violer opstod, fordi vi undrede os over, at der ikke var bæredygtige blomster på markedet, fortæller Marie Holmer.

I starten gik det tungt med at overbevise kunderne og vennerne om nødvendigheden af bæredygtige blomster, men det er vendt.

- I starten måtte vi hele tiden forklare, hvorfor det er vigtigt med bæredygtige blomster istedet for blomster, der er sprøjtet og fløjet til Danmark, hvilket udløser et enormt fodaftryk på klimaet. Men sådan er det ikke længere. Vi mærker en stor interesse for vores koncept, fortæller Christina Foss.

Hvad er en blomstercafé

Forretningen Vilde Violer har for alvor fået fat i kunderne, som bestiller via en webshop. Christina og Marie pakker på livet løs i Stengårdens lade. Nu er det tid til at tage det næste skridt. Og så passede det perfekt, at der blev mulighed for at overtage Stengårdens café.

Her bliver baglokalet indrettet til blomsterværksted. 1. salen giver mulighed for kursusvirksomhed med blomsterbinderi. Og så er der selve caféen. Her skal der være blomstercafé, men hvad i alverden dækker det over?

- Vi ser en mulighed for at udvikle vores sortiment. Vi har længe ønsket et sted, hvor vi kan sælge bæredygtige varer, der passer til vores blomster. Det bliver bæredygtige vaser, keramik fremstillet af solenergi og krukker af genbrugspapir. Vi har fundet producenter, som har samme baggrund som os. Alle produkterne har deres egen historie og der er ildsjæle bag hvert eneste af dem. De historier glæder vi os til at fortælle vores kunder, siger Marie Holmer.

Blomstercaféen vil naturligvis fortsat tilbyde de klassiske cafétilbud, men fremover får kunderne mulighed for at nye kaffen, kagen og de økologiske måltider i selskab med tørrede blomster, smukke vaser og meget andet.

Blomstercaféen vil primært have åbent fredag, lørdag og søndag, mens der de øvrige dage vil være åbent, når det lige passer ind.

- Vi er heldige at kunne åbne en blomstercafé lige ved siden af Danmarks bedste økologiske gårdbutik her på Stengården, siger Marie Holmer.