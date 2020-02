Henrik Eeg fra Farum vil til toppen af et bjerg i Himalaya for at samle penge ind til Børneulykkefonden.

Send til din ven. X Artiklen: Henrik fra Farum vil bestige bjerg til fordel for indlagte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Henrik fra Farum vil bestige bjerg til fordel for indlagte børn

Furesø - 25. februar 2020 kl. 13:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farumborgeren- Henrik Eeg skal sammen med 59 andre danskere bestige Tsergo Ri-toppen i det høje Himalaya via initiativet Climb for Charity. Formålet er at samle midler ind til Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene.

Den 11. marts 2020 drager et hold bestående af 60 personer afsted for at bestige Tsergo Ri i det høje Himalaya. Med turen til Himalaya skal Henrik Eeg sammen med sit hold indsamle midler til Børneulykkesfonden og Legeheltene, der skal skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark og give dem et frirum fra sygdom.

Holdet skal nå toppen af det 4.985 meter høje Tsergo Ri i Langtang. Her skal deltagerne igennem den skjulte Langtang-dal på grænsen til Tibet, gennem frodige floddale og yakoksens land, for til sidst at ende på toppen af Tsergo Ri. Det kræver både viljestyrke og udholdenhed at nå toppen af bjerget, og forinden turen har Henrik Eeg derfor gennemgået et ambitiøst og målrettet træningsprogram for at opbygge styrke til turens udfordringer.

- Dette er min fjerde bjergbestigning til fordel for Børneulykkesfonden. Jeg gør det igen, fordi jeg kan se, at de midler, vi rejser, gør en forskel rundt om på de danske hospitaler, siger Henrik Eeg i en pressemeddelelse.

Deltagernes indsamling til Børneulykkesfonden og Legeheltene foregår bl.a. via en række indsamlingsevents og donationer fra virksomheder. Derudover er det muligt for venner, familie og virksomheder at blive "højdemetersponsor" ved at donere et beløb for hver højdemeter, som Henrik Eeg bestiger.