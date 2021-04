Helle har åbnet Furesøs første botoxklinik

"Jeg er driftig og har været selvstændig i mange år, og så fik jeg muligheden for at åbne noget her tæt på mit hjem i Værløse. Jeg synes, at området her ved Kirke Værløsevej byder på rigtig fine muligheder for at drive virksomhed," siger Helle Læssøe.