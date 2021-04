Se billedserie Helle Vincentz. Foto: Petra Kleiss

Send til din ven. X Artiklen: Helle Vincentzs personlige fortælling vækker opsigt: Det vildeste er beskederne fra læserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helle Vincentzs personlige fortælling vækker opsigt: Det vildeste er beskederne fra læserne

Furesø - 22. april 2021 kl. 11:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Lige for tiden kan man opleve forfatteren Helle Vincentz fortælle om sin nye bog »Jorden under mig« i alverdens medier. Opmærksomheden omkring den ekstremt personlige fortælling har været på et helt andet niveau, end den rutinerede forfatter har oplevet i forbindelse med udgivelsen af hendes fem kriminalromaner.

- Der har været mere opmærksomhed, end der plejer at være. Det skyldes nok, at det er en meget personlig historie. Det vildeste er beskederne fra læserne, som kan spejle selv i min historie, siger Helle Vincentz.

Projektet startede med en helt anden indgangsvinkel end en personlig fortælling.

- I virkeligheden gik jeg i gang med en fagbog om sammenhængen mellem finanskriser og depressioner, hvor min far bare skulle være et eksempel blandt flere. Da jeg havde arbejdet med det et stykke tid, gik det op for mig, at de personlige historier fra min barndom var dem, der for alvor fungerede. De kunne fortælle historien på en meget bedre måde end nogen fakta kunne, forklarer Helle Vincentz,

I »Jorden under mig« kommer Helle Vincentz hele vejen rundt om sin barndom, som udspillede sig i skyggen af landbrugets økonomiske kvaler i forbindelse med kartoffelkuren. Den barske historie kulminerer med faderens selvmord, da Helle blot var otte år gammel.

- På et tidspunkt besluttede jeg at skrive bogen færdig. Så måtte jeg redigere i alt det personlige bagefter. Da det kom til stykket, lod jeg næsten det alt sammen blive stående, siger Helle Vincentz.

Tilbage står en historie om fattigfirsernes barske vilkår for landbrugene, det store pres på hendes forældre, og de indre konsekvenser for en 8-årig pige, der oplever, at jorden forsvinder under hende.

- Arbejdet med bogen har givet mig meget, men på en anden måde, end jeg havde troet. Ikke mindst har det givet mig en større forståelse for det store pres, der var på mine forældre. Jeg bebrejder ikke nogen noget. Jeg har altid tænkt, at de gjorde det så godt, de kunne i en svær situation, forklarer Helle Vincentz.

Interessen for »Jorden under mig« har været overvældende. Allerede inden bogen udkom, gik den i andet oplag.