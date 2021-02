Hele Værløses borgmester Ellgaard fik iskold hyldest

Lørdag formiddag var turen kommet til at sige farvel til Værløses borgmester fra 1974-1998, dog med undtagelse af en enkelt valgperiode. Under normale omstændigheder ville Kirke Værløse Kirkes mure skulle stå sin prøve, for der ville have været propfyldt af mennesker, som ønskede at takke Ernst Ellgaard for hans imponerende virke for borgerne i Værløse Kommune. Men sådan skulle det ikke være. Corona-restriktionerne tillod kun, at familien og de nærmeste venner deltog i bisættelsen forestået af sognepræst Johannes Krarup.