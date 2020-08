Heidi Maak spår om fremtiden

Heidi Maak Glinvad er direktør i Vitus-rejser, som specialiserer sig i rejser for seniorer, og teamet denne aften er netop »Rejsemønstret for seniorer efter corona«. Det vil rejsedirektøren give sit bedste bud på.

- Jonstrup Senior Akademi har i august måned gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne og borgerne i Jonstrup og omegn. Det er målet, at sikre tæt dialog med medlemmerne og potentielle nye medlemmer, så Jonstrup Senior Akademi udbyder netop de aktiviteter, som seniorerne i området kan få glæde af. Akademiet vil støtte medlemmernes undren, viden og nytte og give mulighed for at deltage i et aktivt fællesskab - og det kræver en tæt kontakt med seniorerne i området, forklarer Per Lund-Hansen.