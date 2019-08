Der var stort fremmøde til borgermødet. Ikke mindst forældre med børn på Marie Kruses Skole var mødt talstærkt frem, og spørgelysten var ganske stor. Foto: Mikkel Kjølby

Heftig debat om skolebesparelser

Furesø - 17. august 2019 Af Mikkel Kjølby

Egentlig var der vedtaget et toårigt budgetforlig i 2018, men det var med en passus om, at der skulle findes besparelser for cirka 20 mio. kr. i 2020. En række forslag er lagt frem i høring og har medført voldsomme reaktioner. Nok mest fordi man efterhånden er helt inde i kerneydelser for at finde de nødvendige besparelser.

Marie Kruses Skoles fritidsordning Kometen står til en beskæring på 1 mio. kr. i 2020 og derefter 2,4 mio. kr. Reaktionerne er naturligvis derefter. Forældre til de mere end 700 elever i privatskolens grundskoleafdeling mødte frem til i hobetal til borgermødet torsdag aften for at give deres besyv med.

Især en enkelt formulering i budgetforslaget har fået skolebestyrelsen op i det røde felt.

- Jeg er pikeret over, at kommunen opfordrer skolen til at tage et større socialt ansvar, hvis tilskuddet skal bevares. 17,6 procent af eleverne i grundskolen får ekstra støtte til undervisning. Det kan være til inklusion, ordblindhed eller fremmedsprogsundervisning, lød det fra Torben Flagsø, næstformand for skolebestyrelsen.

- Vi laver allerede inklusionsindsats. Og vi gør det ganske gratis. Det er en udbredt misforståelse, at på Marie Kruses Skole selekterer man eleverne. I 1. klasse optages eleverne udelukkende på baggrund af en venteliste. Vi får lige så mange inklusionsbørn som andre skoler. Det har altid været skolens holdning, at det skal vi have. Vi skal være et spejl af det omkringliggende samfund, uddybede Torben Flagsø til Frederiksborg Amts Avis.

Besparelserne kan netop få den effekt, at skolen må droppe den sociale indsats, som den fuldtidsansatte AKT-medarbejder blandt andet udfører. Præcis sådan som det fungerer på en folkeskole.

- Spørgsmålet er, om vi kan blive ved med, at lave denne sociale indsats, hvis man tager pengene fra os. Kan vi blive ved med at lave inklusion og fremmedsprogsundervisning ganske gratis, spørger Torben Flagsø med ærgrelse i stemmen.

Formand for udvalget for Skole & Ungdomsuddannelser, Henrik Poulsen (S) er født medlem af Marie Kruse Skoles bestyrelse og anerkender indsatsen.

- Jeg ved udmærket, hvilket ansvar Marie Kruse Skoles tager. Jeg er fortrøstningsfuld om, at de kommende samtaler vil afklare, hvordan skolen fortsat kan være en del af fritidssektoren i Furesø. Vi er bare i en situation, hvor vi er nødt til at kigge på hver eneste krone for at få balance, sagde Henrik Poulsen.