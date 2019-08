Se billedserie I den nye serie om Furesøs naturperler fortæller Anna Bodil Hald om heden på Flyvestation Værløse. Hedelyngen blomstrer her i august måned. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Heden på Flyvestation Værløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heden på Flyvestation Værløse

Furesø - 19. august 2019 kl. 09:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis stod naturelskerne fra Værløse Naturgruppe og stirrede igennem hegnet til Flyvestation Værløse. For der lige foran dem - men udenfor rækkevidde - lå områdets eneste hede.

- Vi stod udenfor hegnet ved Søndersøstien og kiggede ind på den her pragtfulde hede. I årevis spurgte vi om adgangstilladelse og så en dag i 1991 fik vi lov at komme indenfor hegnet. Under opsyn af Seniorsergent Mathiesen fik vi tilladelse til at lave naturpleje i to timer, erindrer Anna Bodil Hald.

Hun er oprindeligt fra Vestjylland, hvilket formentlig er årsagen til hendes kærlighed til heden på flyvestationen.

- Jeg er vant til heden og til det, vi kalder nattemørke- og stilhed. Den mulighed er der også på flyvestationen, forklarer Anna Bodil Hald, som belejligvis bor ganske tæt på hedeområdet.

Med årene er muligheden for at lave naturpleje steget i takt med at flyvestationen lukkede ned som operativ base og efterhånden åbnede op for offentligheden. I dag ejes området af Naturstyrelsen, som har givet Værløse Naturgruppe tilladelse til at udføre naturpleje, som har fået heden til at udvide sit areal. Hvert forår brændes det visne græs af, så det bliver muligt for de andre planter at komme frem.

Ved den seneste opmåling i 2007 var heden på 5.179 kvadratmeter.

- I dag fylder heden nok i nærheden af 9.000 kvadratmeter. Så den har det godt med den pleje, der sker nu med afbrænding af vissent græs om foråret, siger Anna Bodil Hald.

Den violette hedelyng, som vi ellers kender fra den jyske vestkyst og Tibirke i Nordsjælland, vinder frem og bliver mere og mere markant i området.

- Det særlige ved området er, at jorden er en blanding af ler og sand. Det giver hedelyngen gode vækstbetingelser, forklarer Anna Bodil Hald, som på stedet genkender alle de særlige plantearter på stedet: Håret høgeurt, gul snerre, rødknæ, rensdyrlav, tjørn, bidende stenurt, fåresvingel, smalbladet høgeurt, blåklokke og mange, mange flere.

Oppe i luften kredser en rødglente. En lille rovfugl på musejagt. Rørhøgen kommer også forbi. Og sanglærken synger på livet løs.

- Heden blomstrer netop nu i august måned. Men uanset hvornår man kommer herud, er der altid noget nyt at opleve.

Anna Bodil Hald glæder sig over, at naturen og ikke mindst biodiversiteten er kommet langt mere i fokus.

- Vi har kæmpet for at bevare naturoplevelserne på flyvestationen. Uanset hvem, vi snakker med til de forskellige møder, nævner de altid naturen, som den primære årsag til, at de er flyttet til området. Der har helt klart været et stemningsskifte til fordel for naturen, lyder det med et smil.