Kunstgræsbanen er indviet. Udvalgsformand Tine Hessner (RV) har været en central aktør i etableringen af banen og fik fornøjelsen af, at klippe den røde nosr over. Foto: Kim Rasmussen.

Hareskovs kunstgræsbane var hele 17 år undervejs

Furesø - 28. maj 2021 kl. 15:35 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Meget symbolsk holdt det massive regnvand op og blev afløst af strålende solskin netop som byrådsmedlemmer, fodboldspillere og andet godtfolk var samlet for at indvie den nye kunstgræsbane, som efter en del polemik er etableret på den tidllgere græsbane, der i folkemunde blot hedder Månedalen.

17 år er gået siden Hareskov IF for første gang formulerede projekt kunstgræsbane for at imdeøkommen et for stort pres på klubbens tre baner. I mellemtiden er klubben vokste fra 300 til 760 medlemmer.

Efter klagesager, indtil flere budgetslag, hele tre politiske aftaler om den samme bane og en hel masse krumspring står kunstgræsbanen klar til brug.

- Det er lige før, man skal ligge sig ned og kysse græsset, sagde en ung fodboldspiller, da han for første gang trådte ind på det forjættede kunstgræs, som i den grad har delt vandene i området, men også giver Hareskov IF Fodbold helt nye muligheder.

Midt i vrimlen af storsmilende unge mennesker klippede udvalgsformand Tine Hessner den røde snor over og indviede officielt banen.

- Kunstgræsbanen skaber aktivitetsmuligheder for børn, unge og ældre, som nu kan dyrke motion på en lokal fodboldbane hele året rundt. Banen skaber også sammenhængskraft i Hareskovby. Stort cadeau til klubben for indsatsen og deres ordentlighed til gavn for mange borgere, siger Tine Hessner (RV).

HIFs formand Jim Midjord og hans far Keld - som har været bestyrelsesmedlem i mere end 40 år og startede projektet op sammen med tidligere formand Niels Techen - strålede om kap med solen, mens de så yngste generation Midjord træne på kunstgræsbanen.

- Starten på projekt kunstgræsbane er dateret 2004. Jeg kan med rette få prædikatet tålmodig. Det har kostet mange frustrationer og timer, men det har været det hele værd. Det er stadig surrealistisk, at alt det, vi har kæmpet for, nu er en realitet. Jeg er sindssygt glad og stolt over på HIFs og Hareskovs vegne, at vi er kommet i mål med kunstgræsbanen, siger Jim Midjord.

Tidligere lokalpolitiker Nick Allentoft formåede for ni år siden at få banen på det kommunale budget, da han ellers nægtede at stemme for. Egil Hulgaard (K) sig for alvor ind i kampen, da han blev valgt til byrådet.

- Det er en stor dag. Kunstgræsbanen var noget af det første, jeg kastede mig over, da jeg kom i byrådet for 11 år siden. Det har været blod, sved og tårer for klubben. Men i dag står Hareskov IF med helt andre muligheder. Nu kan man vintertræne lokalt og har mulighed for at skåne de to andre baner, som er under pres fra de mange aktive medlemmer, siger Egil Hulgaard.