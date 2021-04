Se billedserie Direktør Trine Høpfner er klar til at genåbne Bryggeri Skovlyst. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Hareskovens perle - Bryggeri Skovlyst - er klar til genåbning

Furesø - 21. april 2021 kl. 11:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I 1893 åbnede traktørstedet Skovlyst midt i Hareskoven. I over et århundrede var stedet omdrejningspunktet for familernes skovtur. Jan Olsen og hans familie havde udsigt til Skovlyst fra hjemmet på Elmekrogen, og betragtede stedets forfald. I 2003 investerede Jan Olsen sine penge i Skovlyst og forvandlede den skumle krostue til skovens perle, Bryggeri Skovlyst, med egne kobberkedler i kælderen og plads til store armbevægelser. Jan Olsen ramte lige ned i tidsånden. Bryggeri Skovlyst blev folkeeje.

Jan Olsen forberedte i god tid et generationsskifte. Datteren Trine Høpfner kom ind i forretningen i 2007, og stod godt rustet, da hendes far gik bort den 7. december 2019. Tre måneder senere kom den første corona-nedlukning. Et år efter kom turen til den anden nedlukning. Men nu er Trine Høpfner og Kim Jensen klar til at slå dørene op for gæsterne.

- Vi glæder os så meget til at åbne igen. Vi har stået og trippet så længe, siger Trine Høpfner.

Med 17 fuldtidsansatte og op til 40 på lønningslisten er det et stort maskineri, der skal trilles i gang. Det hele var timet og tilrettelagt til den oprindelig genåbningsdato den 6. maj, men så blev det muligt at åbne den 26. april. Det gav nogle udfordringer.

- Først og fremmest skulle vi have øl på hanerne. Det var planlagt til den 6. maj, men heldigvis kan vi nå det til den 26. april. Vi har nyansat personale og hentet personale hjem fra lønkompensation. De må starte en uge før genåbningen. Leverandørerne skal også have tid til at skaffe varerne, forklarer Trine Høpfner.

Den korte tidsfrist er sammen med det ustabile forårsvejr årsagerne til, at Bryggeri Skovlyst ikke åbner for udendørs servering før den 26. april.

Heldigvis har Bryggeri Skovlyst rigtig god plads. Corona-restriktionerne til trods bliver der plads til en del gæster indendørs.

- Vi har godt med plads. Normalt kan vi have 120 gæster i restauranten, men med restriktionerne er der stadig plads til 80. De skal fordeles i selskaber på max. ti personer. I det hele taget er vi priviligerede. Vi går ud fra, at gæsterne kommer. Det skal nok blive en god genåbning, siger Trine Høpfner.

I Jan Olsens ånd Det er et stærkt hold, der står bag Bryggeri Skovlyst. Trine Høpfner deler ansvaret med restaurationschef Kim Jensen, som har været med siden starten i 2004.

- Vi havde regnet med, at 2020 skulle være året, hvor vi tog den udadvendte rolle på os og var ansigterne udadtil. Vi kom ikke rigtigt i gang på grund af coronaen, fortæller Trine Høpfner, som er kommet i Skovlysts have siden barndomsårene.

- Vi kom her og legede som børn. Min far havde en vision for stedet. Den kom han i mål med. Det blev nok større, end han havde drømt om. Han havde troet, at han ville kende alle gæsterne og gå rundt og servere for dem, men det greb om sig, fortæller Trine Høpfner, som overtog den »kedelige« økonomiske del af driften i 2007.

- Da jeg startede, blev min rolle at sætte system i den administrative del, og min far kunne fortsætte med at skabe ideerne. Han var allemandseje. Han var stedet. Vi var et rigtig godt team, siger Trine Høpfner.

For desværre gik Jan Olsen bort i en alder af 68 år efter lang tids sygdom. Han efterlod sig en sund forretning. Ikke mindst på grund af Trines snusfornuft.

- Heldigvis er jeg den kedelige type og havde sparet sammen til dårlige tider, ellers havde vi nok ikke været her nu, siger Trine med henvisning til corona-nedlukningernes barske vilkår for restaurationsbranchen.

Trine Høpfner har masser af mod på fremtiden for Bryggeri Skovlyst.

- Når vi kommer op at køre, tror jeg, at branchen får et løft. Jeg tror, folk har fundet ud af, hvor meget de sætter pris på at komme ud og bliver forkælet, vurderer Trine Høpfner.