Hareskovborger åbner pop-up shop

Gitte Sonnenborg Bakke lancerede Tavola Mia for under et år siden og produkterne har indtil nu kun været tilgængelige på webshoppen Tavolamia.dk.

Tavola Mia betyder "mit bord" på italiensk og tilbyder glas, bestik samt tallerkner, skåle og andet tilbehør i både stentøj og porcelæn. De fleste produkter sælges normalt kun til gode restauranter, hoteller og caféer rundt om i hele verden. Men nu er det også muligt for "almindelige mennesker" at få fingre i produkterne.

- Vi bruger rigtigt mange penge på at indrette smukke køkkener, hvor vi spenderer adskillige timer på at tilberede skønne retter, bage duftende kager, brygge den bedste kaffe, mixe fantastiske cocktails og nyde udsøgte vine. Min mission med Tavola Mia er at akkompagnere alle disse lækkerier med eksklusivt, italiensk design, der forkæler øjet og føjer nye dimensioner til smagsoplevelserne og samværet omkring bordet. Vel at mærke uden at koste en italiensk vingård, fortæller Gitte Sonnenberg Bakke.