Hareskov Skole får ansigtsløft

Den nedslidte skole i Hareskovby får en ansigtsløftning i de kommende år. Furesø Kommunes udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse har besluttet at bevilge 13,6 millioner kroner til en genopretning og modernisering af skole i 2018 og 2019.

Venstres Jesper Larsen er stolt over, at byrådet står sammen om projektet.

- Jeg er stolt over, at vi med enstemmighed på tværs af partier er blevet enige om at afsætte 13,6 millioner kr. til begyndende genopretning af Hareskov Skole. Beløbet dækker slet ikke det store efterslæb i vedligeholdelse på Hareskov Skole. Det kommer heller ikke til at løse pladsmanglen, nu hvor skolen snart bliver fuldt 3-sporet. Men det er en begyndelse for bedre arbejdsforhold, som eleverne, lærerne, pædagogerne og skolebestyrelsen længe har glædet sig til, siger Jesper Larsen.