Hareskov Kirke skal kalkes og lukker ned i en periode. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hareskov Kirke skal have en gang kalk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hareskov Kirke skal have en gang kalk

Kirkelige handlinger flyttes over i sgnehuset i Hareskov

Furesø - 19. januar 2021 kl. 14:59 Kontakt redaktionen

Når gudtjenesten er ovre den 24. januar i Hareskov Kirke, bliver kirkerummet midlertidigt lukket af, for kirken skal kalkes. Det er ikke sket de sidste 25 år, så kirken trænger, skriver sognet i en pressemeddelelse.

" Sidste gang var i 1993, da vi byggede det nye våbenhus til. Det var en større ombygning dengang, med et nyt orgel, nye bænke, flytning af trappe, og så videre. Nu har vi så fået ét af landets i alt to malerfirmaer, der er specialiseret i kalkning af kirker til at komme og kalke rummet. Inden da er der revner i loft og over vinduer, der skal repareres. Det er et større arbejde og alt skal dækkes af, især orglet, men vi glæder os meget til at se resultatet. Og så er kirken jo flot og nykalket til påske," siger Hans Jensen Møller, der er kirkeværge, i pressemeddelelsen.

Leif Poulsen, der er nyvalgt menighedsrådsformand, fortæller, at de kirkelige handlinger fortsætter under renoveringen.

"Gudstjenester er blevet genoptaget kort efter nytår, ligesom der fortsat foretages dåb og bisættelser. Derudover holder vi også nogle særlige nadverandagter om aftenen. Nu flyttes det meste så bare over i sognehuset, hvor vi indretter med alter og døbefont og hvad der ellers er nødvendigt. Bisættelser med et mindre følge kommer til at foregå fra kapellet. Ønsker man hellere at få foretaget en handling i en af nabokirkerne, skal man tale med vores kirkekontor i Værløse om det," siger han.

I sognehuset vil alle de gældende retningslinjer fortsat blive fulgt, og derfor er der en øvre grænse for hvor mange kirkegængere, vi kan have til hver tjeneste, når afstanden skal sikres, ligesom der vil være særskilte ind- og udgange, skriver kirken. Der vil være en enkelt sanger på og organist ved klaveret, og menigheden må indtil videre fortsat ikke synge.

Ifølge menighedsrådsformanden har en særlig funktion i en krisetid, som den landet er i nu.

"Vi gør alt, vi kan for at være der for sognebørnene. Selvom kirken er lukket og tjenesterne flyttet over i sognehuset, så er præsternes telefoner jo åbne som altid, og at man skal huske, at man altid kan ringe til dem," siger han.

jbt