Jacob Krarup (tv.) og Jim Midjord (th.) fra HIF Fitness har planer om endnu mere foreningsfitness i Hareskovhallen. Foto: Mikkel Kjølby

Hareskov Fitness vil søge om udvidelse

Furesø - 22. april 2021 kl. 19:28 Kontakt redaktionen

Af Mikkel Kjølby

Etableringen af en fitnessafdeling under Hareskov IF Fodbold er en bragende succes.

Foreningen har indrettet det 70 kvadratmeter store motionsrum i Hareskovhallen til et fitnesscenter, men de få kvadratmeter giver kun mulighed for et vist antal medlemmer. Hareskov IF Fitness har allerede 150 stående på venteliste.

Den udfordring vil bestyrelse addressere på to forskellige måder.

- Det var planen at etablere et område på kunstgræsbanen til brug for udendørs fitnesstræning. Det kan desværre ikke lade sig gøre. I stedet vil der blive indrettet et område foran Hareskovhallen til brug for udendørs fitnesstræning, fortæller Jakob Schou, bestyrelsesmedlem i Hareskov IF Fodbold.

Men der stopper planerne ikke. Hareskov IF Fodbold vil også søge en udvidelse inde i hallen.

- Vi søger om mulighed for en udvidelse af fitnesscenteret i hallens redskabsrum på 70 kvadratmeter. Rummet bruges i dag til opbevaring af valgbokse og er spærret for aktivitet. Vi tænker, at valgboksene må kunne opbevares på anden vis, forklarer Jakob Schou.