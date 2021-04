Se billedserie Jesper Glyd (tv.) overtog virksomheden efter sin far, Jørgen. I 2016 kom C-tec ind som søstervirksomhed. Året efter blev Søren Ksium (th.) partner i Hareskov Elektric. Foto: Hareskov Elektric.

Hareskov Elektric - Familien Glybs store bedrift

Furesø - 13. april 2021

Af Mikkel Kjølby

Elektriker Jørgen Glyb havde næppe forestillet sig, hvad han satte gang i, da han i 1961 startede Hareskov Elektric i laden på Rødegård i Hareskovby. Virksomhedens grundtanke var at tilbyde hjælp til de mange selvbyggere, som søgte mod Hareskov og Værløse.

Næsten 60 år senere stortrives virksomheden - trods corona. Sønnen Jesper Glyb er i dag øverste ansvarlige for 150 ansatte i en af landets største familieejede installatørvirksomheder.

- Vi har en god størrelse. Vi er store nok til at slås, hvis det skal være. Men små nok til at tilpasse os, når udviklingen kræver det. Og så har vi utroligt loyale medarbejdere. Det gør virksomheden stabil, siger Jesper Glyb, som overtog direktørposten i 2002.

Op gennem 1960´erne og 70´erne tog byudviklingen for alvor fart i den gamle Værløse Kommune. Jørgen Glyb forstod at servicere kommunen og de mange nye borgere. Der skulle trækkes nærmest uendelige mængder kabler til de mange nye huse.

Jørgen Glybs bedste ven, Palle Nielsen, blev ansat som den første svend. Han var ansat frem til sin pensionering for 15 år siden. Meget typisk for virksomheden, hvor lærlingene har det med at blive hængende. Senere på året har Claus Jensen 50 års jubilæum som svend.

- Dengang handlede det meget om de nære relationer indenfor kommunerne og de lokale virksomheder. Det var en mindre verden dengang, forklarer Jesper Glyb.

Virksomhedens vækst betød, at Jørgen Glyb i 1971 flyttede Hareskov Elektric til industrikvarteret på Kirke Værløsevej. Familien flyttede ind på Jomfrubakken kort efter. Sønnen Jesper kom til verden i 1973 og voksede nærmest op på lageret.

- Det var altid super interessant at rende rundt på lageret. Elektrikerrør var fantastiske som sværd, men vi måtte ikke bruge dem. Min far var meget økonomisk bevidst og ville ikke have, at vi brugte materialerne på den måde, erindrer Jesper Glyb, som da også blev sat i arbejde.

- Allerede som 13-årig var jeg for første gang med ude for at hjælpe svendene, når der skulle trækkes kabler, siger Jesper Glyb.

I 1982 tog Jørgen Glyb en stor beslutning. Han indsatte John Jørgensen som direktør for virksomheden, men blev som ejer og bestyrelsesformand. Samme år tog han hele familien med til USA i et år. Vel hjemme igen købte han en af byens flotteste ejendomme, Ryethøj i Værløse Vest, hvor familien og ikke mindst Jespers søster Corinna drev stutteri frem til 2001.

Jesper Glyb tog sin studentereksamen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium og havde intentioner om at blive kemiingeniør, men fandt ud af, at han passede bedre ind på elektroingeniørlinjen på DTU. Da han afsluttede sin uddannelse i 2001 passede det tidsmæssigt med, at Hareskov Elekric stod foran renovering af IT-systemerne. Jesper blev ansat i teleafdelingen og fik hurtigt ledelsesansvar.

Blot tre år senere stod familien foran et stort valg, da det stod klart, at den trofaste direktør John Jørgensen ville gå på pension.

- Det var på ingen måde meningen, at jeg skulle tage over. Min far nok altid håbet på, at det ville blive i familien, men aldrig haft det som et krav. Timingen gjorde, at jeg skulle træffe et valg. Enten skulle virksomheden sættes til salg, eller også skulle jeg tage over. At sælge en virksomhed med over 100 ansatte er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, fortæller Jesper Glyb, som tænkte sig godt og grundigt om, inden han traf sin beslutning.

- Det var en spændende udfordring, og det gav mig mulighed for at starte på et andet niveau, end hvis jeg skulle starte forfra.

Adgang til netværket

Jesper Glyb slog til. Han blev direktør og ejer af Hareskov Elektric i 2004, og kom dermed til at stå i spidsen for virksomheden, hvor han var vokset op blandt svendene, men også i sin fars store netværk. Han var 30 år gammel.

- Min far havde et fantastisk netværk i installatørbranchen. Mange af de ældre i branchen kunne huske dengang, de rettede på min butterfly, for jeg havde været med, siden jeg var 4 år. Det gav mig adgang til et netværk, jeg normalt aldrig var kommet i nærheden af, fortæller Jesper Glyb, som havde glæde af sin fars store viden frem til hans død for to og et halvt år siden.

- Jeg kæmpede for at holde min far i firmaet så længe som muligt, for han besad en kæmpe viden.

Den unge direktør havde naturligvis sine egne holdninger til, hvordan fremtiden for virksomheden så ud, men den slags tager tid.

- Så stor en virksomhed er lidt som en supertanker. Det tager tid at ændre på tingene, men samtidig er medarbejderne enormt loyale, hvilket gør virksomheden stabil, forklarer Jesper Glyb.

For vel går den teknologiske udvikling stærkt, men kerneforretningen er intakt.

- Vi er i stand til at tilpasse os relativt hurtigt. Når et område går ned, vokser andre ting frem. Kerneforretningen er fortsat at trække kabler. Desto mere IT der kommer. Jo flere kabler og installationer skal der til. Selv trådløse netværk kræver kabler.

Ind med en partner

Årene er gået. Jesper voksede ind i rollen som den erfarne direktør. Men med årene kom også en klarhed. For det kræver meget at stå i spidsen for den daglige drift af en virksomhed med 150 ansatte.

- Efterhånden kom jeg frem til, at der var en grund til, at min far og John Jørgensen nøjedes med 20 år som direktør, siger Jesper Glyb.

Løsningen var nærliggende. Hareskov Elektric havde i flere år arbejdet tæt sammen med C-Tec og ikke mindst Søren Kisum.

¨- C-Tec kom ind som søsterselskab i 2016, og efter et års tid kom Søren ind som partner i Hareskov Elektric. Det kom på et godt tidspunkt. Søren kom ind som driftsdirektør med den samme energi, som jeg havde gjort 15 år forinden. Det var et oplagt partnerskab, men naturligvis skulle man lige sluge et par kameler, når der var ting, jeg pludselig ikke længere skulle blande mig i, fortæller Jesper Glyb, som fik mulighed for at fokusere på sit eget store interesseområde - teknik.

- Jeg kan koncentrere mig om teknik og forretningsudvikling. Jeg har især fokus på intelligente installationer. Alt det, der gør, at et hus fungerer automatisk. Det område udvikler sig så hurtigt, at jeg ikke er i stand til at slippe det.

Selv midt under en pandemi skal der trækkes kabler og laves intelligente installationer. Hareskov Elektric kører stabilt videre - selv med mundbind på.

- Vi kigger hele tiden et år frem og sørger for at have nogle ordrer ude i fremtiden. På længere sigt vil vi nok hive flere tekniske områder ind i virksomheden, men lige nu er det svært at sige noget om fremtiden på grund af coronasituationen.