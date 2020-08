Harebrønden klar til indvielse

Tilbage i 1943 var der ikke meget at lave for en billedhugger med forretning ved Vestre Kirkegård i København. Hjalmar Persson gik derfor og puslede med sit håndværk i haven i sommerhuset på Fredensvej 7 i Hareskovby.

- Under de hårde krigsvintre havde min far ikke meget arbejde med gravsten, så han besluttede at arbejde på et markant monument, som skulle afspejle hans og min mors glæde ved Hareskovby, fortæller Mogens Persson og fortsætter: