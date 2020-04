Har renoveringer påvirket huslejen i Farum Midtpunkt?

Byggeregnskaberne er op mod fem år forsinkede, og det viste sig at forvaltningen i Furesø Kommune har haft flere af dem tilrådighed i to år uden at kommunikere dette videre til byrådet. Det udløste en heftig debat, hvor Dansk Folkeparti og Venstre argumenterede for at sende regnskaberne tilbage til udvalget for en nærmere gennemgang. De Konservative og Det Radikale Venstre undrede sig, men kunne ikke få øje på den rygende pistol, og Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for at godkende regnskaberne. Siden har Venstre klaget til Ankestyrelsen over et brud på styrelsesvedtægten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her