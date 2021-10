Formanden for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse Henrik Poulsen (S) lancerede tanken om Stx eller Hhx på Widex-grunden, men det har vist sig at være nærmest umuligt. Foto: Allan Nørregaard

Har kommunen skudt en hvid pil efter et gymnasium på Ny Vestergårdsvej?

Furesø - 06. oktober 2021 kl. 06:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FURESØ: Hver morgen tager de unge mennesker fra Furesø Kommune cyklen, bussen eller toget til en ungdomsuddannelse i en anden kommune.

Ikke mindst den klassiske gymnasieuddannelse STX er populært i Furesø. Faktisk er Furesø blandt topscorerne på landsplan til denne ungdomsuddannelse, men hvis man vil gå på en lokal ungdomsuddannelse, er der kun mulighed for dette på det private gymnasium Kruses i Farum.

Lokalpolitikerne i Furesø Byråd har derfor arbejdet for at få etableret en ungdomsuddannelse i Furesø, men er stødt på forhindringer gang på gang. Ikke mindst fordi der er en overkapacitet i Storkøbenhavn. Selv et forsøg på at få de nærliggende gymnasier til at lægge en filial i Værløse er stødt på grund.

Widex-grunden på Ny Vestergårdsvej i Værløse er oplagt til en ungdomsuddannelse. Kommunen holder jævnligt møder med Widex. I referatet fra det seneste møde står der følgende:

-Man er klar over, at en ungdomsuddannelse i form af gymnasium Stx eller Hhx ikke er realistisk

I samme åndedrag nævnes muligheden for en fagskole.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) sad med ved mødet med Widex. Han afviser dog, at Furesø har opgivet at tiltrække en STx eller Hhx.

-Med hensyn til gymnasium eller HHx er der fortsat ambitioner om en gymnasial uddannelse i Furesø. Formuleringen i referatet knytter sig til en vurdering af, hvad der skønnes muligt at realisere på den korte bane i lyset af den overkapacitet af gymnasiale uddannelser, der i regionen og på landsplan. Det betyder ikke, at vi ikke i Furesø fortsat vil kæmpe for en gymnasial uddannelse eller en filial heraf, siger Ole Bondo Christensen til Frederiksborg Amts Avis.

Det Radikale Venstre er gået langt for at sikre et gymnasium i Furesø. På det seneste byrådsmøde stillede byrådsmedlem Tine Hessner endda forslag om at reservere et areal til dette formål.

- Radikale Venstre har ikke opgivet tanken om at få en offentlig ungdomsuddannelse til Furesø. Meget gerne en afdeling af en eksisterende uddannelse, det kunne være et mediegymnasium eller et HTX f.eks. Et uddannelsestilbud der rækker ind i fremtidens behov indenfor innovation & klimateknologi, IT/medier eller lignende.

Den konservative viceborgmester ser ingen idé i en fagskole.

- Fra konservativ side har vi længe ønsket os et gymnasium med placering i Værløse. Ønsket om et gymnasium er ikke fast knyttet til en placering på Ny Vestergårdsvej. Det er som om kommunen har opgivet idéen om et Stx eller Htx. Det mener jeg er ærgerligt fordi de fleste unge i Furesø pendler ud af kommunen for netop at gå på gymnasiet. Det nytter ikke noget at vi piver over, at de unge flytter fra kommunen, når de skal have en uddannelse, hvis vi allerede fra gymnasietiden har lært dem at pendle ud af kommunen. Det er kun et fåtal af Furesøs unge som søger fagskoler, så hvorfor skal der ligge en fagskole her, lyder det undrende fra Lars Carstensen.

Enhedslisten Øjvind Vilsholm vil også kæmpe videre.

- Jeg synes umiddelbart, at det er godt, at vi afsøger forskellige muligheder, men jeg er ikke af den opfattelse, at vi helt skal droppe tanken om at lave en stx eller en hhx i Værløse.

SFs spidskandidat Jesper Dyhrberg er en af dem, som har søgt udenbys. Han går på Borupgård Gymnasium i Ballerup.

- Jeg er meget uforstående overfor, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Hvis Ballerup, Gladsaxe osv. kan have en ungdomsuddannelse, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre i Furesø? Hvis man bor i Værløse eller Kirke Værløse, er der ikke ligefrem kort til den nærmeste offentlige ungdomsuddannelse, så på mange måder ville en ungdomsuddannelse på Widex give rigtig god mening. Hvis vi gerne vil være en kommune der både er for unge som gamle, bliver nødt til at kigge på de muligheder, vi har for at få noget offentlig uddannelse til Furesø. Hvis det ikke kan lade sig gøre på Widex, har jeg svært ved at se, hvor det skulle kunne lade sig gøre, siger Jesper Dyhrberg.

Gamle nyheder

Liberal Alliances byrådsmedlem Søren Broneé Broner opfatter forvaltningens udmelding til Widex som gamle nyheder.

- Det er old news, som borgmesteren, har vidst hele tiden. Det er bare ikke blevet sagt. I stedet har han kommunikeret 2030 visioner om ungdomsuddannelser, siger Søren Bronee Bronér.

Tine Hessner synes dog, at kommunen skylder de unge mennesker at kæmpe videre.

- Det er klart, at med små ungdomsårgange holder de omkringliggende gymnasier måske lidt igen, men kan vi tilbyde en god beliggenhed, stationsnærhed og måske samarbejde med erhvervslivet, så har vi noget godt at byde ind med. Ikke kun for Furesøs unge, men for et samfund der mangler arbejdskraft. I tråd med at vi gentænker ungemiljø i kommunen i det hele taget, så kan det blive mere attraktivt at være ung i Furesø - den respekt skylder vi faktisk også de unge som i dag søger gymnasier med sommerfugle i maven ift optag og i øvrigt må pendle langt når/hvis det lykkes. Når vi ikke har en ungdomsuddannelse allerede, skyldes det måske også at vi ikke har villet det nok - været retningsbestemte i vores dialog med eksisterende uddannelser. Radikale Venstre sætter os gerne i spidsen for en fornyet indsats efter valget, lyder det fra Tine Hessner.