Hangarhusene træder frem i landskabet

- Hvilken familie vil ikke blive glade af at lande her på Flyvestationen i miljøvenlige boliger? Der er vidder, et spændende dyreliv på den store slette og tre km landingsbane til fri leg. Kommende beboere vil også opleve et andet særkende ved Furesø: Vores stærke fællesskaber. Jeg glæder mig derfor særligt over at høre, at nye fællesskaber allerede er ved at blive dannet via en app fra Bonava, hvor man kan finde frem til sine kommende naboer, sagde borgmester Ole Bondo Christensen (S).