Se billedserie Susanne Mortensen (K) og Lene Bang (S) sætter gang i arbejdet med lokalplaner for Akacietorvet.

Handelscenter skal sikres nyt liv

Furesø - 21. januar 2021 kl. 11:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For enden af Farum Hovedgade finder man det gule center, Akacietorvet. Det blev åbnet i 1977, da befolkningstilvæksten i Farum nødvendiggjorde mere handelsliv.

Planer om et handelscenter i Fredtofteparken og ved Farum Station blev skrinlagt. I stedet blev det til Farum Bytorv og Akacietorvet. Årene er gået. Handelslivet er i højere grad trukket op mod Farum Bytorv i den anden ende af byen.

I de seneste år har Akacietorvet haft svært ved at tiltrække lejere. Aldi lukkede for to år siden og efterlod et stort hul. Siden har der været en del henvendelser fra restauranter og caféer.

Ejeren af bygningen, der tidligere husede Aldi, er endda klar med en plan om at etablere en socioøkonomisk virksomhed , en café, og små boliger i stueetagen samt liberale erhverv på 1. salen. Det meste er ikke tilladt i forhold til lokalplanen.

Det skal der gøres noget ved.

En ny lokalplan og en ændring i kommuneplanen skal give mulighed for restaurant, café og boliger, foruden butikker og liberale erhverv. Samtidig skal der tages hensyn til naboer og parkeringsmuligheder, ligesom planerne skal sikre sammenhæng, helhed og forskønnelse i det historiske miljø, som området indgår i.

- Vi er enige i de tilkendegivelser, vi de senere år har fået fra ejere, erhvervsdrivende og foreninger om, at der er behov for nye rammer for området, så det kan udvikle sig og fortsat leve op til sin status som det ene af hovedgadens tre omdrejningspunkter for byliv. Den nye detailhandelsanalyse bekræfter synspunktet - og med den fine istandsættelse af "det hvide center" og renoveringen af både hovedgaden og det lille anlæg ved Akacietorvet er tidspunktet også det rette. Så nu skal det være, siger Susanne Mortensen, formand for udvalget for byudvikling og bolig.

Det er tanken at udarbejde en seperat lokalplanen for den tomme Aldi-butik.

- I forlængelse af den positive udvikling af Farum Hovedgade, vil vi også gerne skabe liv i den tomme "Aldi-butik" på Akacietorvet så hurtigt som muligt. Ejerne står parat. Og derfor har vi besluttet først at udarbejde en "lille" lokalplan for denne ene ejendom og så følge op med lokalplanen for resten af området bagefter - selvfølgelig ud fra fælles principper og et samlet blik på hele området, lyder det fra Lene Bang (S).