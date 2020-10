Hærværk: Bil sprøjtet med rød maling

112 Der har i løbet af onsdag været to forskellige slags hærværk i Værløse. Onsdag aften omkring 19-tiden har ukendte gerningsmænd ødelagt et hegn og kastet rundt med nogle cykler ved Syvstjernevej. Det andet tilfælde er sket ved Kroparken, hvor en Kia Rio mellem kl.17-19.38 er blevet udsat for hærværk. Det er sket, ved at der er blevet sprøjtet rød maling på bilens bagsmæk. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv