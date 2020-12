Hårdt ramt af Covid-19: Farum Arena bliver testcenter

To Furesøborgere var den 10. december indlagt med Covid-19. Med en incidens på 383,3 smittede pr. 100.000 borgere, er Furesø over landsgennemsnittet på 308,7. Det viser et notat fra Furesø Kommune.

- Det er afgørende, at vi får smittetallet i Furesø og hovedstaden ned. Afstand, sprit og færre sociale kontakter er nøglen. Men det er testning også. Derfor er jeg glad for, at vi kan tilbyde Falck vores største sportshal og forhåbentlig få flere borgere testet for corona. Jeg håber, dette vil aflaste de permanente teststeder, hvor folk skal booke tid, hvis de har symptomer på sygdom eller er nær kontakt til en smitte, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Vi er glade for at kunne hjælpe Furesø Kommune med at få testet så mange borgere som muligt og dermed få taget smittede ud af smittekæderne på et tidligt tidspunkt. Et godt og effektivt samarbejde med kommunen er vi i stand til at åbne det nye testcenter i Farum Arena, hvor vi forventer at fordoble kapaciteten og tage endnu flere ud af smittekæderne, siger Lars Rasmussen, regionsdirektør for Falck.