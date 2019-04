Bestyrelserne for Værløse HK og Farum HF anbefaler en sammenlægning af klubberne. Rent praktisk bliver det foreningen Værløse HK, som kører videre som Furesø Håndboldklub. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Håndboldklubber vil smedes sammen

Furesø - 25. april 2019 kl. 08:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede inden kommunesammenlægningen var en realitet, fandt Værløse Håndboldklub og Farum Håndboldforening i 2006 sammen i et holdfællesskab under navnet Furesø Håndbold.

Det har været en entydig succes med stærke ungdomshold som basen for fremgang i seniorafdelingen, hvor Furesø Håndbold har hold i 2. division for såvel mænd som kvinder - vel at mærke udelukkende med spillere af egen avl.

Men nu er tiden kommet til at tage det næste skridt. Bestyrelserne for begge klubber anbefaler en sammenlægning. Det skal ske ved ekstraordinære generalforsamlinger den 7. maj. Først i Farum klokken 18. Klokken 19 kommer turen til Værløse.

Der er enstemmig opbakning i begge klubbers bestyrelser. Efter planen fortsætter alle nuværende bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse.

- Samarbejdet i de to foreninger er med årene blevet tættere og tættere, og det er bestyrelsernes opfattelse, at det næste naturlige skridt er en sammenlægning af foreningerne, da det i det daglige ikke opleves som en gevinst at være delt og have to parallelle administrative systemer og beslutningsorganer. Med en fælles forening vil man kunne samle alle gode kræfter til fælles arbejde, for én klub, forklarer Charles K. Nordsted og Kenneth Høeg, formand for henholdsvis Værløse HK og Farum HF.

Klubberne ønsker sammenlægning på trods af anbefalinger fra håndboldforbundet om at fortsætte med holdfællesskabet og separate klubber.

- Det er bestyrelsernes opfattelse, at en sammenlægning af de to foreningers økonomi giver større overblik og gennemsigtighed og forhindrer suboptimering i de enkelte lokalforeninger, og vi undgår at skulle lave et mellemregnskab for Furesø Håndbold. En fælles forening giver også bedre mulighed for sponsorarbejde, lyder det fra Charles K. Nordsted og Kenneth Høeg.

Ifølge oplægget holdes børnehåndbolden fortsat lokalt fra U11 og ned til U7.

- Der vil stadig være lokale håndboldtilbud til de mindste hold. Det er kun organisationen der ændrer sig, og så selvfølgelig spilledragten, hvor alle hold vil spille som Furesøhold fremover. Forslaget om sammenlægning af klubberne ændrer ikke på de to klubbers visioner om et stærkt fokus på ungdomsarbejde. Sammenlægningen sker for lette det daglige arbejde i foreningen og for at styrke mulighederne for at drive ungdomshåndbold af høj kvalitet og med stor fokus på det sociale, siger de to formænd.

De to klubber råder tilsammen over 454 medlemmer. Ved årsskiftet indrapporterede Værløse HK et medlemstal på 341, mens Farum HF opgjorde medlemstallet til 113.