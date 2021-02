HOFOR vil renovere kildeplads i Hareskoven

HOFOR har derfor et ønske om, at flytte boringerne højere op i terræn. Der er tale om flytning af kildepladsarealet på mellem 50 og 150 meter. Boringerne flyttes mod vest fra den nuværende kildeplads, så de kommer til at ligge vest for skovvejen Skelvej.