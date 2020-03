Ib Knudsen vil gerne udvikle Annexgården endnu mere.

Send til din ven. X Artiklen: HMBs formand ser nye muligheder for Annexgården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HMBs formand ser nye muligheder for Annexgården

Furesø - 07. marts 2020 kl. 08:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 10. marts klokken 20 holder Hareskovby Medborgerforening (HMB) sin årlige generalforsamling i medborgerhuset Annexgården på Skandrups Allé.

Hovedpunktet bliver en debat om Annexgårdens fremtid. Værløse-Farum Cykelklub er flyttet fra længen i Annexgården til Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Det åbner for nye initiativer.

- Der er nogle nye muligheder, men også nye udfordringer. Det er vigtigt, at få vendt det med medlemmerne, så vi får det hele på banen, siger HMBs formand, Ib Knudsen.

Han ser nye muligheder i den fraflyttede længe.

- Vi vil fortsat gerne lave arrangementer og foredrag. Og søndagene på Annexgården vil vi også have op i omdrejninger. Men nu er der mulighed for, at vi kan tage andre ind. I længen kan der være foreninger eller grupper. Skak, bridge, billard eller bogklubber. Der kan også være forskellige seniorgrupper. Der kunne også være plads til værkstedsaktiviteter for kunstnere eller et reparationsværksted, fortæller Ib Knudsen, som også ser muligheder for et julemarked.

- Fodboldklubben sælger juletræer fra gårdspladsen til fordel for fodbolddrengenes rejser. Det kunne kombineres med et julemarked for lokale kunstnere, lyder det fra Ib Knudsen.

HMB har lavet en aftale med Furesø Kommune om at lave et udkast til en brugsaftale mellem kommunen, HMB og Vejforeningen Skandrups Alle Nord, som også bruger huset. Ikke mindst Annexgårdens økonomi skal der kigges på.

- Selvfølgelig er det en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Vi skal stå for lys og varme og for rengøring og vedligehold indvendigt. Vi skal have indtægter. Hovedparten er lejeindtægter fra private arrangementer, forklarer Ib Knudsen.