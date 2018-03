HMB drømmer om at lave en café i Udhuset på hjørnet af Stationsvej.

Send til din ven. X Artiklen: HMB vil lave café i Udhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HMB vil lave café i Udhuset

Furesø - 10. marts 2018 kl. 12:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udhuset ved en gammel skovriderbolig på hjørnet af Stationsvej kan blive centrum for det gode lokale liv i Hareskovby.

I hvert fald har Hareskov Medborgerforening kæmpet for, at den 36 kvadratmeter store hus til sin tid kan blive en café til gavn og glæde for lokalsamfundet.

- En del af os synes, det er vigtigt at bevare huset, for det er en del af vores identitet i Hareskovby, fortæller Leise Marud, formand for HMB.

- Og så er vi en gruppe borgere, som godt kunne tænke os en café i byen. På den måde kan vi slå to fluer med et smæk, forklarer Leise Marud.

Derfor er der blevet kæmpet for at såvel huset som udhuset skulle udpeges som bevaringsværdige. Det er sket med lokalplan 116, hvilket har fået Naturstyrelsen til at trække en ansægning om nedrivningstilladelse tilbage. Nu er Naturstyrelsen indstillet på at afhænde bygningerne.

Men inden da skal lokalplanen rettes til for at give mulighed for publikumsorienteret service, hvilket i realiteten åbner for etableringen af en café.

Og så vil HMB byde sig til.

- Naturstyrelsen vil sætte huset til salg, og så har vi tænkt os at byde på det, men der kan være andre, som vil have huset, forklarer Leise Marud og fortsætter:

- Hvis vi får huset, skal det først istandsættes, og det vil nok tage et par år. Vi er en gruppe 20-25 frivillige, som arbejder for det. Tanken er at det skal være en café. For vi mangler et samlingssted, hvor man sommer og vinter kan mødes til en kop kaffe her i Hareskovby, siger Leise Marud.