Kontrakten er skrevet under. Fra venstre er det direktør Svend Pedersen, HHM A/S, direktør Lars Jacobsson Korf Ejendomme ApS, og advokat René Wøhler, WTC advokaterne.

HHM skal bygge på Farum Hovedgade

Den store nordsjællandske entreprenørvirksomhed HHM A/S skal stå for byggeprojektet på Farum Hovedgade 46-48.

- Det er et stort projekt for Kort Ejendomme. Det er vores hidtil største projekt, fortæller Lars Jacobsson, direktør i Korf Ejendomme.

Banktorvet i Farum kommer til at skabe rammen for Danske Bank, Rema 1000, fire spændende forretninger og en cafe samt 13 luksuslejligheder. Med til Banktorvet hører et p-pladsområde med plads til 71 biler og en p-kælder med plads til 18 biler.

Den tidligere købmandsforretning på Farum Hovedgade har stået tom de sidste fem år. Ejendommen ved siden af ejes af REMA 1000, som allerede for ti år siden begyndte at arbejde for oprettelsen af et supermarked på denne grund.