HC Container i Teslas rumspor

Desværre ramte raketten ikke sin bane og er på vej gennem et asteroidebælte. Og hvad stiller man op med den slags rumsskrald. HC Container har et godt bud. Godt hjulpet af photoshoop lykkedes det at sende en af de blå skraldebiler op i rummet for at samle skraldet op efter Elon Musks affyring.