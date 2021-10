Mikkel Frese (tv.) og Mikael Sonne Hansen (th). stiftede Furesø Klatreklub sammen med Stine Østergaard. Nu kigger de efter mulige steder at etablere en klatrehal. I første omgang har de fokus på Ll. Værløse Skoles gamle gymnastiksal. Foto: Mikkel Kjølby

Gymnastiksal i spil til ny klatreklub

VÆRLØSE: 02. oktober 2021

VÆRLØSE: Der er grøde i sportsverdenen. Nye sportsgrene vinder frem. En skatepark er på vej i Sydlejren på Flyvestation Værløse. I Farum Midtpunkt kan man møde Ninjafabrikken, og i foråret blev Furesø Klatreklub stiftet.

Folkene bag Furesø Klatreklub er på udkig efter faciliteter. I første omgang er deres blik fæstnet på Ll. Værløse Skoles gamle gymnastiksal.

Mikkel Frese fra Farum og Mikael Sonne Hansen fra Værløse er rutinerede klatrere. De blev ført sammen af Furesø Kommune, da de hver for sig begyndte at henvende sig om klatrefaciliteter. I foråret blev Furesø Klatreklub stiftet, og kulturforvaltningen tog initiativ til at kigge på mulige steder.

- Vi tager udgangspunkt i et projekt på Hillerødsholmskolen, hvor en sal er ombygget til en klatresal, som såvel skolen som klubben råder over. I den forbindelse har vi været ude på Ll. Værløse Skole for at kigge på den gamle gymnastiksal, fortæller Mikkel Frese, som har en klar vision for projektet.

- Det er sigtet, at skabe et tilbud til klatremiljøet i Furesø Kommune. Det skal være et tilbud til børn og voksne, hvor skolen råder over lokalerne i dagtimerne, og klubben råder over faciliteterne i aftentimerne. I den forbindelse er det vigtigt at tilføje noget nyt til kommunen og ikke tage faciliteter fra andre sportsgrene. Gymnastiksalen er spændende, fordi der ikke er andre foreninger i den hal. Og så kan skolen se nogle muligheder i forhold til deres elever, forklarer Mikkel Frese.

Klatresporten er i stor fremgang, men der er et hul på landkortet fra Søborg til Hillerød. Dansk Klatreforbund vurderer, at der er potentiale til en klub med 300 til 400 medlemmer i Furesø.

-Det koster mellem 1. og 1,5. mio. kr. at lave en klatrehal. Klatreforbundet har ret godt overblik over, hvordan man kan skaffe pengene gennem fonde, fortæller Mikael Sonne Hansen, men en ting skal på plads, før der kan søges fondsmidler.

- Vi mangler lokalet. Vi skal have et lokale for, at vi kan søge fonde, siger Mikkel Frese.

Skoleleder Peter Thomsen ser spændende muligheder i en klatrehal på Ll. Værløse Skole, men understreger, at sagen er på undersøgelsesstadiet.

- Børnene på skolen har et behov for at bevæge sig på andre måder. Det viser sig, at vores nyrenoverede gymnastiksal har et potentiale til at blive en klatrehal men også et lokale med bevægelses og sanseoplevelser. Det skal undersøges nærmere, siger Peter Thomsen.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) ser muligheder i forslaget.

- Klatring er en sportsgren i vækst, tiltrækker både drenge og piger - unge og voksne. Jeg kan sagtens se for mig, at der etableres faciliteter på en af vores skoler, så eleverne også kan have glæde af en klatrehal. Det skal skolens bestyrelse og lærere selvfølgelig være med til at vurdere, ligesom der er nogle sikkerhedselementer der formentlig skal overvejes. Jeg er spændt på, hvad skolen tænker om forslaget, siger Tine Hessner.

Næste skridt er et besøg på Hillerødsholmskolen for at undersøge mulighederne nærmere.