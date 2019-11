Se billedserie Lisbeth Blom og Gitte Dahl, der er bestyrelsesformand i henholdsvis Farum og Værløse Gymnastikforening, modtog tirsdag aften årets lederpris ved et stort arrangement i Farum Kulturhus. Foto: Furesø Kommune

Gymnastikformænd løb med priser

Furesø - 13. november 2019

To ildsjæle blev hædret, da Furesø Kommune i tirsdags hædrede sine mestre inden for idrætten og samtidig uddelte Idrætsprisen og Lederprisen.

Lisbeth Blom, der er bestyrelsesformand for Farum Gymnastikforeningen, og Gitte Dahl, der er bestyrelsesformand for Værløse Gymnastikforening, deler årets lederpris.

- Lisbeth er ildsjælen, der gang på gang formår at finde og motivere frivillige til at se glæden i at arbejde frivilligt og bidrage til fællesskabet. Lisbeth arbejder utrætteligt på at sikre høj kvalitet på tværs af alle hold, på at motivere, udfordre og bakke instruktører op. Hun er det gode eksempel, der formår at få det bedste ud af både gymnaster, instruktører, frivillige og øvrige bestyrelsesmedlemmer, lød det blandt andet i indstillingen af Lisbeth Blom.

Dejlig anerkendelse

Lisbeth Blom har været en del af foreningen, siden hun var lille, og er stadig aktiv gymnast. Hun glæder sig over, at kommunen bruger tid og penge på at anerkende det frivillige arbejde.

- Det er noget af det, der gør, at man lige giver den en ekstra skalle, og at det er det værd. Selvom jeg selvfølgelig også får rigtig meget tilbage fra medlemmer og instruktører, sagde hun onsdag, dagen efter prisoverrækkelsen.

Farum Gymnastikforening har i dag 1400 medlemmer, og antallet af medlemmer er blevet fordoblet over de sidste fem år.

- Der er blevet brugt rigtig meget krudt på at få medlemstallet op. Jeg sagde mit job op i 2017 og har brugt to år ulønnet på Farum Gymnastikforening. Det betyder jo også noget, fortalte Lisbeth Blom, der i dag er tilbage på det lønnede arbejdsmarked og i stedet har ansat en daglig leder i foreningen, som hun sparer med.

Kæmper utrætteligt

Værløse Gymnastikforening har i dag over 1000 medlemmer, og det er også Gitte Dahls fortjeneste, lyder det i indstillingen af hende til prisen.

- Gitte har, siden hun overtog formandsposten for seks år siden, formået at udvikle foreningen til det, den er i dag. Gitte kæmper utrætteligt for foreningen, hun kæmper for tider i haller og på skoler, for at så mange som muligt kan gå til gymnastik. Det er også vigtigt for hende, at foreningen er i nærområderne, så der ikke er langt til gymnastik, står der i indstillingen.

De to gymnastikforeninger har en sund konkurrence kørende ifølge Lisbeth Blom.

- Det er naturligt, at der er det, og det skal der være. Vi har talt nogle gange om, at vi slår os sammen, men på den anden side, så holder det os på tæerne, og det er rigtig sundt, for så anstrenger man sig lidt ekstra, når de andre også gør det godt. Vi supplerer hinanden meget godt, sagde Lisbeth Blom.

De to prisvinderne modtog foruden blomster og et diplom også 5000 kroner til deling.

Vinder af Idrætsprisen blev Casper Dyrbye fra Skiklubben Hareskov.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar til prisen fra Gitte Dahl.