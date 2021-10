Farum Gymnastikforening afholder blandt andet en drengecamp i efterårsferien. Foto: Farum Gymnastikforening

Gymnastikforening inviterer til gratis camps i efterårsferien

Furesø - 09. oktober 2021 kl. 07:41 Kontakt redaktionen

Som mange andre foreninger har Farum Gymnastikforening (FGF) også været ramt af konsekvenserne som covid-19 har medført. Derfor er foreningen endnu ikke tilbage på samme medlemstal, som før pandemien ramte.

For at kunne iværksætte initiativer for nye og eksisterende medlemmer har Farum Gymnastikforening derfor søgt DIF og DGI's genstartspulje som er en pulje der har til formål at hjælpe foreninger med økonomisk støtte i forbindelse med aktiviteter der kan hjælpe med at få medlemmerne tilbage til foreningerne efter COVID-19 nedlukningerne. I Farum glæder Gymnastikforeningen sig nu til at se resultaterne af disse initiativer, der løber af stablen i den kommende tid.

Gymnastikforeningen har blandt andet holdt egne camps i sommerferien for børn og unge mellem 9-14 år, og FGF følger nu op med flere gratis camps i efterårsferien.

Der bliver afholdt camp mandag og tirsdag kl. 10-15 i uge 42 i springfaciliteterne i Søndersøhallen, Værløse. Som deltager på campen kommer man til at prøve kræfter med stortrampoliner og skumgrave samt airtrack, minitrampolin og forskellige skumredskaber. FGF stiller desuden med to dygtige Rope Skipping instruktører, der underviser i det vi i daglig tale kalder sjipning.

"Om man er nybegynder, letøvet eller øvet til spring og Rope Skipping, så er alle velkomne og vi glæder os til sammen at lære en masse nye ting," siger næstformand Gregers Bisgaard i pressemeddelelsen.

Derudover afholder FGF et drengeevent for at give endnu flere drenge mulighed for at være med i fællesskabet. Drengeeventet afholdes onsdag den 20. oktober kl. 10-14 i Søndersøhallen, Værløse.

Det er gratis at komme til de to events, og tilmelding skal ske på www.farum-gymnastikforening.dk under "Events".

Et af de nye initiativer, som FGF har besluttet at iværksætte i denne sæson, er at tilbyde 50% reduceret kontingent for de medlemmer der tilmelder sig to eller flere hold. Her vil foreningen kun opkræve 50% af prisen på det billigste hold, som de tilmelder sig.

"Med dette initiativ håber vi at kunne både tiltrække nye medlemmer samt glæde vores eksisterende medlemmer" siger Gregers Bisgaard. lmv