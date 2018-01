Formand Lisbeth Blom og cheftræner Kristian Michelsen er landet blødt i den nye springhal ved Søndersø Idrætscenter. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Gymnastikforening fordobler medlemstallet på fire år

Furesø - 24. januar 2018 kl. 10:20 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid, hvor de traditionelle idrætsgrene er under voldsomt pres på medlemssiden, skal man ikke lede længere end til Farum Gymnastikforening for at finde en af tidens solstrålehistorier. Tilbage i 2014 havde foreningen 753 medlemmer. Det tal er vokset til 1461 i 2017, og her stopper fremgangen næppe.

Det er historien om en travl salgsdirektør, som fik nok og trak stikket for at blive formand for en gymnastikforening på fuld tid. Det er historien om en bestyrelse med visioner og ambitioner. Det er en historie om, hvad nye faciliteter og hårde beslutninger kan betyde. Og så er det historien om indførelsen af en ny disciplin, som bare er så megasjov, at de unge mennesker valfarter til den.

- Det var et bevidst valg. Jeg trængte til en pause og ville hellere bruge min tid på Farum Gymnastikforening. Pausen blev lidt længere end tiltænkt, siger Lisbeth Blom om den dag for lige over et år siden, da hun valgte at forlade stillingen som salgsdirektør for IT-computergiganten Oracle for at blive ulønnet formand på fuld tid.

- Hun har arbejdet i døgndrift. Vi har 70 hold, hvoraf 80% er bredde og 20% er konkurrence og det tager tid at planlægge, forklarer næstformand Peter Fogh-Andersen, som ikke er bleg for at kalde medlemsfremgangen for en planlagt succes.

- Vi sidder nogle mennesker i bestyrelsen, som er meget bevidste om, at vi skal have plads til alle i foreningen og levere kvalitet på alle niveauer. Vi har også arbejdet målrettet på at få den nye hal på plads og med de rigtige mål for en springhal. Men vi stopper ikke her. Vi satser på at professionalisere foreningen på en måde, så vi er i stand til at håndtere efterspørgslen, forklarer Peter Fogh-Andersen.

Professionaliseringens første stadie fandt sted i sommers ved ansættelsen af cheftræner Kristian Michelsen på fuld tid. Nu gælder det ansættelsen af en administrativ medarbejder/daglig leder - ikke mindst som aflastning for Lisbeth Blom.

- Medlemsfremgangen har gjort det muligt for os at professionalisere, men vi skal have endnu flere medlemmer for at bære det, og vi har stadig ventelister, siger Peter Fogh-Andersen.

Især etableringen af springhallen ved Søndersø Idrætscenter har haft enorm betydning. Farum Gymnastikforening råder over hallen to hverdage samt nogle af weekenderne.

- Det har naturligvis stor betydning med den nye springhal, men vi er også ude i alle små sale på skolerne. Der er pres på faciliteterne i Furesø Kommune. For rigtig mange dyrker idræt her i kommunen, lyder det fra bestyrelsesmedlem Rasmus Bo Hansen.

