Nikolaj Meltz nyder holdånden i Team Gym, hvor man kombinerer spring og gulvøvelser.

Gymnast på jagt efter EM-billet

Furesø - 02. december 2017 kl. 20:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team Gym er det nye store hit i dansk gymnastik. For her kombinerer man tumbling og trampolinspring med holdarbejde på gulvet. Disciplinen er på rekordtid blevet et hit og med sportens rødder solidt plantet i den nordiske gymnastiktradition kan det ikke undre, at de danske hold altid er med fremme ved de internationale mesterskaber.

Om et år kan 15-årige Nikolaj Meltz fra Farum Gymnastikforening meget vel være med på det danske juniorlandshold. Sidste weekend slap han i hvert fald igennem nåleøjet til den danske bruttotrup for juniorlandsholdet.

- Det er stort for os som klub, siger Formanden for Farum Gymnastikforening, Lisbeth Blom.

Nikolaj Meltz startede i Farum Gymnastikforening for fem år siden og lægger mest vægt på holdånden i sporten.

- Det er rigtig sjovt. Jeg er altid glad, når jeg skal til træning, og nyder at arbejde med det i min fritid. Og så er det fedt at stille op som hold og have oplevelserne sammen, siger Nikolaj Meltz, som først fornylig er begyndt at tænke i landsholdsbaner.

- Det er kommet hen ad vejen. Det er først i år, at jeg begyndte at tænke på landsholdet, fortæller Nikolaj Meltz.

I sommers skiftede han Søndersøskolen i Værløse ud med Idrætsefterskolen Vejstrup ved Svendborg på Fyn. Her har han alle muligheder for at dyrke sin sport i rige mål.

- Seks fra Vejstrup var med til landsholdsudtagelsen og fire af os gik videre. Nu skal vi træne op, for der er et mål at gå efter, siger Nikolaj Meltz.