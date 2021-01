Rektor Carsten Gade hejste sammen med årets første student flaget i foråret. En tradition som corona-nedlukningen ikke fik stoppet. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium afholder virtuel orienteringsaften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium afholder virtuel orienteringsaften

På Marie Kruses Gymnasium har meget lidt været, som det plejer det seneste år. Nu inviteres forældre og kommende elever til en virtuel orienteringsaften

Furesø - 06. januar 2021 kl. 18:04 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er normalt en stor begivenhed på Marie Kruses Gymnasium, når forældre og potentielt kommende elever invitereres til orienteringsaften. Men i år bliver det på grund af corona-nedlukningen til en virtuel oplevelse, hvor der i stedet skal deltages hjemme bag skærmen. De to orienteringsaftener finder sted den 13. og den 20. januar fra kl. 19.-20.45.

"Det er en meget vigtig begivenhed for os. Det plejer at være en aften med mange hundrede mennesker, men det kan vi desværre ikke i år. Orienteringsaftenen er en mulighed for, at de mange unge mennesker kan få en fornemmelse for, hvad vi er for et gymnasium. Både med hensyn til fag og studieretninger men også hvilken kultur, vi har. Det plejer de at få indsigt i ved at møde vores elever," siger rektor Carsten Gade.

Forskellige rum Marie Kruses Gymnasium er et privat gymnasium, der siden sidste år også tilbyder en HF-linje. For at gøre orienteringsaftenen så interaktiv som muligt kan de besøgende melde sig til forskellige rum, alt efter hvilken linje de ønsker at høre om. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen og eleverne.

"Vi har opbygget et virtuelt univers, hvor vi prøver at følge det samme princip med meget dialog med eleverne. Man kan for eksempel melde sig ind i et rum for at høre om det kulturelle og sociale liv på skolen. Vi håber, at de kommende elever vil sidde sammen med deres forældre, så de også kan have en dialog sammen. Det er især vigtigt at være i øjenhøjde med eleverne, for ingen af dem har prøvet at gå på gymnasium før," siger Carsten Gade.

Nedlukning Ligesom over hele landet er Marie Kruses Gymnasium stadig præget af nedlukningen og sidste år blev de traditionsrige studierejser i 2.g aflyst på linje med en lang række fester og andre sociale arrangementer. Carsten Gade håber, at det bliver muligt at sende eleverne på studierejser i år.

"Vi har ikke aflyst studieturene endnu, og vi vil lægge os i selen at gennemføre dem i efteråret," siger han.

Eleverne skal efter planen vende tilbage til klasselokalerne mandag den 18. januar, og selvom de på gymnasiet efterhånden er trænet i den digitale undervisning, mener Carsten Gade ikke, at kan erstatte det fysiske fremmøde.

"Man skal ikke undervurdere den kulturelle og sociale del i at gå på gymnasium for elevernes motivation. Der er et stærkt incitament i at være en del af en ungdomskultur, og selvom det får et ok udbytte af undervisningen, oplever eleverne det klart som et tab," siger han.

HF-linje Orienteringsaftenerne i januar er også for kommende elever på HF-linjen, hvoraf omkring halvdelen er idrætsudøvere på højt plan. Der er især en del fodboldspillere med tilknytning til FC Nordsjælland, og undervisningen er tilrettelagt så der er mulighed for at dyrke sport på højt plan. Det er dog ikke noget krav at være idrætsudøver for at gå på HF-linjen.

"Det er gået rigtig godt i opstarten. Vi fik fyldt en klasse op, og vi glæder os til at starte en ny klasse op," siger Carsten Gade.

Carsten Gade håber nu på et stort fremmøde til orienteringsaftenen for både STX og HF-linjen.

"Det er vigtigt for de kommende elever, at de får en fornemmelse for stedet," siger han.