En gymnasiel uddannelse med efterfølgende studenterkørsel trækker fortsat i Furesøs ungdom. Arkivfoto

Gymnasiet trækker i Furesøs unge

Furesø - 29. maj 2021 kl. 18:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Befolkningens høje uddannelsesniveau i Furesø Kommune har en mærkbar effekt på de unge menneskers valg af ungdomsuddannelse.

I år siger tallene, at når man forlader folkeskolen, vælger 92 procent af 9. klasseeleverne en gymnasiel uddannelse. Blot fire procent har i år valgt en erhvervsuddannelse. Sidste år var tallene 89 procent og otte procent. Efter 10. klasse er mønsteret en del anderledes. 74 procent vælger en gymnasial uddannelse. 17 procent vælger en erhvervsuddannelse.

Blandt de gymnasiale uddannelser er STX-linjen den mest populære. 63,3 procent vælger denne ungdomsuddannelse.

- Det er klart, at vores elever vælger i høj grad ud fra det uddannelseniveau og de traditoner, der er i deres familier. I Furesø er folk generelt højtuddannede med en gymnasiebaggrund. Det er helt naturligt, at de tager nogle valg, som giver stor søgning til STX. Det skal vi politikere ikke lave om på. Vi skal bare sørger for, at hele paletten er med i tilbudspakken, forklarer udvalgsformand Henrik Poulsen (S).

Tallene indikerer også, at 9. klasseleverne ønsker en anden afslutning på deres folkeskoletid, end det har været tilfældet i coronatiden. I 2020 valgte 24 procent af de elever, der har søgt 10. klasse, at tage det 10. år på en efterskole, mens tallet i 2021 er steget til 35 procent.

- De aktuelle søge- og måltal bærer præg af coronatiden. Uddannelsesvejledningen har overvejende været digital, og når vi ser på søgetallene, så har flere valgt 10.klasse på efterskole efter 9.klasse. For mig udtrykker det et behov for at reparere et skoleår, der har været punkteret, lyder det fra Henrik Poulsen .

Byrådet godkendte onsdag aften de årlige søge- og måltal for ungdomsuddannelser samt en handlingsplan for søgning til erhvervsuddannelser.

- Færre vælger en erhvervsuddannelse. Vi har et måltal på 9 procent efter 9.klasse, som vi de seneste år har arbejdet os op imod. I år falder det til 4 procent. I udvalget ser vi de to ting i sammenhæng, og vi har derfor fastholdt måltallet på 9 procent i forventning om, at det retter sig, såfremt vi får et "normalt" skoleår 2021/22. Søgetallet efter 10.klasse er også faldet - fra 22 til 17 procent - men også her fastholder vi måltallet på 22 procent i 2022, siger Henrik Poulsen.

Furesø Byråd har i mange år haft en ambition om at tiltrække en ungdomsuddannelse, men kom heller ikke med i denne omgang, da S-regeringen fremlagde plan for udflytning af uddannelser.

- Vi bliver ikke begunstiget. Vi er tæt på København og Hillerød, og man vil gerne knytte udflytningerne til byer, der i forvejen har en uddannelse. Det har vi ikke i Furesø. Det er det hul, vi befinder os i. Muligvis kunne man forestille sig en satellituddannelse. Fx. Sosu-uddannelsen. Vi kan håbe på, at man på sigt finder ud af, at det er fornuftigt, at de korte uddannelser får satelitter, så der bliver kortere til uddannelsesstedet for eleverne, siger Henrik Poulsen.