Gymnasielærer modtager fornem hæder

H. C. Ørsted stiftede i 1825 Selskabet for Naturlærens Udbredelse, som belønner fremragende formidling med H. C. Ørsted Medaljer. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr. sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe og et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt.