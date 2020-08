Gustav Juul går efter borgmesterposten for tredje gang

- I Gustav Juul har Venstre en borgmesterkandidat, som kan samarbejde både internt i partiet og med de andre partier i byrådet, senest er det lykkedes at komme med et samlet budgetudspil fra de borgerlige partier i valggruppe 2. Gustav er godt inde i sagerne i byrådet, og vi får med ham en borgmesterkandidat, der med stor rutine fortsat kan stå i spidsen for både arbejdet i byrådet og i den kommende valgkamp.

- Tak til Venstres medlemmer for den tillid I igen har vist mig. Jeg vil sammen med byrådsgruppen fortsætte arbejdet og jeg glæder mig til, sammen med alle Venstres kandidater, at føre en god valgkamp op til kommunalvalget i 2021. Vi skal fortsætte de gode takter, komme med gode politikudspil både alene som parti, men i høj grad også sammen med andre partier i byrådet, som vil at Furesø Kommune skal udvikle sig i en god retning og blive et endnu mere skønt sted at bo, sagde Gustav Juul.