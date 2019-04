Gustav Juul minder deltagerne i lørdagens forældreoprør i Furesø om, at Socialdemokratiet i Furesø lovede bedre normeringer ved kommunalvalget i 2017. Det løfte er ikke indfriet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gustav Juul: Husk brudte S-valgløfter i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gustav Juul: Husk brudte S-valgløfter i Furesø

Furesø - 05. april 2019 kl. 07:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

På lørdag går forældre på gaden over hele landet for at demonstrere til fordel for bedre normeringer i daginstitutionerne. Det sker også i Furesø. Til stor glæde for Venstres gruppeformand Gustav Juul.

- Socialdemokraterne i Furesø lovede flere pædagoger i institutionerne i den seneste valgkamp, vandt valget og sidder nu på 10 ud af 21 mandater og sammen med Enhedslisten har de flertal, men intet er sket. Det, der generer mig mest, er, at Socialdemokraterne stikker vælgerne blår i øjnene og med deres mange urealistiske og underfinansierede valgløfter, blokerer for en ordentlig debat om prioriteringer og muligheder, siger Gustav Juul.

Ganske rigtigt står det sort på hvidt i Socialdemokratiets valgprogram ved kommunalvalget i 2017, at der skal flere penge til området.

- Vi vil derfor øge bevillingen pr. barn og dermed give institutionerne muligheder for at øge normeringerne, står der i valgprogrammet fra Socialdemokratiet i Furesø.

Bettina Ugelvig Møller blev valgt til Furesø Byråd for Socialdemokratiet i efteråret 2017 og blev udnævnt til formand for Udvalget for daginstitutioner og familier. Hun oplyser, at normeringerne i 2016 lå på 3,1 og 6,0 barn pr. voksen i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. I 2017 var tallene 3,2 og 6,2.

- Lokalt har vi i byrådet valgt at øge ressourcetildelingen i dagtilbud, hvor der er udsatte børn og familier, som kræver særlige indsatser. Vi har samtidig investeret i at bygge tre nye dagtilbud og udføre forbedringer i de eksisterende dagtilbud. Vi har ansat en dagtilbudschef, som har som sin fornemste opgave at fokusere på dagtilbuddene, og så er ledelsen lagt ud lokalt i den enkelte institution, hvor forældrebestyrelser bliver engageret, siger Bettina Ugelvig Møller, som indrømmer, at Furesø ikke lever op til fagforeningen BUPLs anbefalinger.

- Det kræver godt 15 mio. kr. i Furesø, hvis vi skal leve op til de anbefalinger, der kommer fra BUPL. De findes hverken i det socialdemokratiske budget eller i det furesøske i en tid, hvor vi også udbygger plejecentre, botilbud og renoverer skole, siger udvalgsformanden, som betragter det som en national opgave at give området et løft.

Gustav Juul glæder sig over den socialdemokratiske udvalgsformands bekendelser.

- Jeg er glad for, at Bettina Ugelvig Møller nu endelig indrømmer, at der ingen sammenhæng er mellem Socialdemokratiets valgløfter og virkelighedens verden. Da vi lagde budgettet blev der lagt 70 millioner kroner ind til nye initiativer, men ikke én eneste krone blev sat af til at hæve den generelle normering i daginstitutionerne. Socialdemokratiet fremsatte i budgetforhandlingerne end ikke et forslag til drøftelse om at hæve den generelle normering i daginstitutionerne, siger Gustav Juul.