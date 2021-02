Guldringene menes at være fra Germansk Jernalder. De er nu sendt ind til Nationalmiseet til danefævurdering.

Guldringe fra jernalderen fundet i Værløse

Furesø Detektorgruppe blev stiftet i 2010 af Niels Bødker Thomsen. Året efter blev Freddy Arntsen formand. De 80 medlemmer af gruppen hjælper til med afsøgning af arkæologisk interessante områder i Furesø Kommune. Og det sker ikke så sjældent endda, at metaldetektorerne giver lyd fra sig.

Senest har et medlem af Furesø Detektorgruppe fundet tre guldringe. Det skete ved en hemmelig lokation i Værløse for et par måneder siden.