Byggeriet af Midgård gik sidste år i stå, efter at entreprenøren gik konkurs. Men nu ligger indflytningsdatoen fast til maj. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Guder vandt over marker til nyt kvarter i Farum

Med Seniorbofællesskabet Midgård skyder et nyt kvarter op i Farum. Nu er de første vejnavne på plads

Furesø - 04. februar 2021 kl. 11:44 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Om få måneder kan en flok forventningsfulde seniorer flytte ind i Seniorbofællesskabet Midgård, der ligger mellem Bybækskolen og Paltholmvej i Farum. Dermed opstår et helt nyt kvarter, og det giver behov for nye vejnavne. Et Asekvarter ser dermed dagens lys, da det netop er blevet besluttet, at kvarteret skal opkaldes efter guderne i den nordiske mytologi.

Det vedtog et flertal i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling på det seneste udvalgsmøde.

Indtil videre er det besluttet, at vejen ind til seniorbofællesskabet skal hedde Bifrost vej, mens vejen ved bofællesskabet skal hedde Friggs vej. Politikerne havde i første omgang valgt at sidsnævnte skulle hedde Frejas vej, men da der allerede findes en vej med samme navn i kommunen, kunne det ikke lade sig gøre. Derimod står andre nordiske gudenavne som Tors, Odins og Sifs vej allerede klar i kulissen, når flere veje skal navngives.

Konkurrent til gudenavne Forslagene til vejnavnene har været i offentlig høring, som resulterede i fem høringssvar. Forvaltningen har selv foreslået, at vejene opkaldes efter gamle marknavne, der kan spores helt tilbage til middelalderen. Farum Lokalhistoriske Forening bakkede i sit høringssvar op om det forslag, da ' det passer fint til et område, der er opkaldt efter de fire gårde, der lå i området', skriver foreningen i høringssvaret. Der er i forvejen en del andre marknavne i Farum.

Seniorbofælleskabet og OK-Fonden står derimod bag navnene fra den nordiske mytologi. Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) fortæller hvorfor, at området nu bliver et Asekvarter.

"Det betyder meget, at dem der skal bo der, og at OK-Fonden synes, at det er gode navne. De ældre marknavne var meget interessante men ikke så mundrette. Lokalhistorisk Forening fortalte, at de ville skrive dem om, men det var alligevel ikke nok," siger hun.

Et par eksempler på de gamle marknavne er 'Trolde Brødre Ager', 'Steenvære Støkkerne' og 'Smale Søes Agre', som skulle omskrives til nutidig stavemåde, hvis de skulle bruges. Hos Seniorbofællesskabet Midgård er bestyrelsesmedlem Jette Adolphsen glad for, at de nordiske gudenavne er valgt.

"Vi er vældig tilfredse med et Asekvarter. Det er ikke tilfældigt, at vi har valgt Midgård som navn til seniorbofællesskabet, da det i nordisk mytologi betyder menneskenes verden. Så det er fint, at vi nu bliver beskyttet af guderne. Frigg var en smuk gudinde, der også var meget selvstændig, og det kan vi godt lide," siger hun.

Forslaget fra forvaltningen var de til gengæld ikke så meget for.

"Markvejene, synes vi, var for knudrede, og hvis de blev gjort moderne, mistede de deres værdi. De var også for svære at udtale," siger hun.

Længe undervejs Midgård er et ud af fire nye seniorbofællesskaber i Furesø Kommune, der er blevet bygget inden for de seneste år. Det består af 29 lejligheder fra 65 til 105 kvadratmeter fordelt på tre etager. Der er kun tre boliger, som mangler at blive lejet ud, og selvom der allerede står mange på venteliste, er de sidste bofæller ikke fundet endnu, fortæller Jette Adolphsen. Det skyldes, at de potentielle beboere først skal til samtale, før de bliver valgt, og det er svært under de nuværende restriktioner.

"Det er corona, der har sat en pind i hjulet, da det er fællesskabet, der beslutter, hvem der er flyttet ind," siger hun.

Seniorbofællesskabet har efterhånden været længe undervejs, som blandt andet skyldes, at entreprenøren for omkring et år siden gik konkurs, og det standsede byggeriet i et stykke tid. Men nu ligger indflytningsdatoen fast til maj.

"Det er kun blevet fire år forsinket, så vi har været meget tålmodige," siger Jette Adolphsen spøgefuldt.

Hun mener dog, at det har været held i uheld, at de ikke har kunnet flytte ind tidligere, da corona-pandamien ville have gjort det svært at lave fælles aktiviteter.

"Vi håber, at vi alle er vaccineret til den tid, så vi kan komme i gang med fællesskabet. Vi tror meget på det, og vi glæder os," slutter hun.