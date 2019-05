Region Hovedstaden vil udpege de to skraverede feltet som interesseområder for råstofudvindelse. Det har vakt vrede i Bregnerød.

Send til din ven. X Artiklen: Grusgravplaner vil hænge over Bregnerød som en tordensky Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grusgravplaner vil hænge over Bregnerød som en tordensky

Furesø - 23. maj 2019 kl. 13:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe chokerede Bregnerød-borgere var i sidste uge til orienteringsmøde på Regionsgården i Hillerød for at høre nærmere om planerne for et interesseområde for råstoffer i Bregnerød.

- Det er noget skidt. Det vil vi ikke have. Hele området er gået fuldstændig i oprør. Der vil komme massiv modstand, siger Lars Hovgaard, borger i Bregnerød.

Region Hovedstaden er forpligtede til at lave en 12 års plan for råstofudvindelse i Nordsjælland. Planen skal give mulighed for, at Nordsjælland kan være selvforsynende med råstoffer, hvilket området ikke er i dag.

I den forbindelse vil Region Hovedstaden udpege to arealer på hver sin side af Bregnerød By til interesseområde.

- Det er første trin at lave det til interesseområde. Når det har været igennem alle høringerne, vil det blive lavet til et graveområde. Derefter er det helt op til de frie markedskræfter om der skal laves en grusgrav. Interesseområdet er på privat grund, og det bliver ikke til noget - medmindre en grundejer vil sælge til en entreprenør, forklarer Carsten Juel, formand for DN Furesø.

Han ser med bekymring på Region Hovedstadens planer.

- Det er en glidende proces og muligheden for en grusgrav vil altid hænge over området. Man kan for eksempel aldrig vide, hvad der sker med arvesager, siger Carsten Juel.

Konsekvenserne for landsbyen Bregnerød kan blive enorme.

- DN Furesø frygter flere ting i denne sag. Vi frygter dels for naturen og for grundvandet, men også for trafik og miljø. Trafikken gennem sådan en landsby vil blive påvirket voldsomt, siger Carsten Juel.

Lars Hovgaard frygter for hele byens fremtid.

- Hvis nogle af de store grundejere af en eller anden grund kunne finde på at sige ja, så vil det smadre hele området. 75 huse vil blive direkte naboer til en grusgrav og vil blive stavnsbundet, for man kan ikke sælge et hus ved en grusgrav, siger Lars Hovgaard.

Vreden blandt Bregnerød-borgerne er ikke blevet mindre af, at Region Hovedstaden ikke sendte høringsmaterialet.

- Ingen af de berørte parter er blevet orienteret. Jeg er selv lodsejer i interesseområdet og har ikke fået indkaldelse. Det var et tilfælde, at vi fandt ud af, at der var et borgermøde, fortæller Lars Hovgaard. Af samme årsag er høringsfristen udsat og der er indkaldt til et nyt møde den 29. maj.

Furesø Kommune har intet med planerne at gøre. Men ikke desto mindre undrer det byrådsmedlem Lars Carpens (V), at lokalpolitikerne ikke er orienteret om planerne.

- Jeg vil bede om, at vi på Udvalget for Byudvikling og Boligs kommende møde får en mundtlig orientering om de mystiske planer, der åbenbart findes om grusgravning i Bregnerød, lyder det fra Lars Carpens, som understreger situationens alvor.

- Det her er bindegalt, lyder det fra byrådsveteranen.