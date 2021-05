Pladsen foran Præstegården ved Farum Kirke bliver centrum for markering af Grundlovsdag. Foto: Allan Nørregaard

Grundlovsdag markeres ved Farum Kirke

Furesø - 31. maj 2021 kl. 11:24 Kontakt redaktionen

Der er tradition for, at Grundlovsdag markeres i præstegårdshaven ved Farum Kirke, men på grund af forsamlingsforbud på max. 75 deltagere for aktviteter arrangeret af menighedsråd bliver det lidt anderledes i år.

Grundlovsdag 5. juni 2021 markres på gårdspladsen ved Farum Kirke kl. 14. Dr. Jur. Eva Smith vil tale om retssikkerhed i lyset af Grundloven, og der synges danske sommersange.

- Farum sogn er glade for at kunne fortælle, at grundlovsdag tradition tro markeres i år, for vi har sådan brug for at samles igen og Grundlovsdag er sådan en fin lejlighed til at mødes. Vi mødes til sommersange på gårdspladsen ved Farum Kirke, hvorefter årets grundlovstaler Eva Smith får ordet, fortæller sognepræst Ulla Salicath.

Eva Smith er en landets mest respekterede jurister.

- Grundloven er en ældre dame, og indeholder ikke altid klare svar på de spørgsmål, vi står med i dag. Men grundloven bygger på den kristne tro og dens budskab om næstekærlighed og barmhjertighed. Lighed for loven og retssikkerhed er kun indirekte udtrykt i grundloven, men de fleste danskere opfatter disse begreber som en selvfølge i et retssamfund som vores. Desværre har vi i den senere tid set, at politikerne forlader disse principper for at nå afgrænsede mål, som aktuelt forekommer dem vigtigere, fortæller Eva Smith om sin tale ved arrangementet.

På grund af de begrænsede pladser, beders der om forudgående tilmelding til kirkekontoret: farum.sogn@km.dk - afvent bekræftende mail. Eller tilmeld på telefon 7027 2585 (9.30-12.30).