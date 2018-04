Morten Hannibal Madsen blev valgt som formand for Ny Bringe Grundejerforening.

Send til din ven. X Artiklen: Grundejerforening har fået ny bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejerforening har fået ny bestyrelse

Furesø - 27. april 2018 kl. 18:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ovenpå den megen ballade vedrørende Ny Bringe Grundejerforenings klage over lokalplanen for Sydlejren med to dramatiske ekstraordinære generalforsamlinger til følge, var det en forholdsvis rolig ordinær generalforsamling. Bestyrelsen blev pålagt at trække klage tilbage på de ekstraordinære generalforsamlinger, men det har taget sin tid at få det gjort.

Læs også: Graffiti fra Boston til Farum

Ifølge referatet påtalte flere medlemmer, at beretningen ikke indeholder resultatet af de to ekstraordinære generalforsamlinger. Formanden Heidi Storck præciserede, at bestyrelsen fuldt anerkender beslutningen om, at klagen skal trækkes tilbage, men adresserede forsinkelsen til de interne underskriftsprocedurer.

Den samlede bestyrelse med formand Heidi Storck i spidsen valgte i øvrigt at træde tilbage. Dog er Allan Nielsen valgt på et toårigt mandat og fortsætter.

Grundejerforeningen valgte Morten Hannibal Madsen som ny formand.

Derudover blev Rune Haubo, Morten Mengel Kaastrup, René Løjmand, Maja Belling og Kenneth Kjemtrup valgt til bestyrelsen

Morten Hannibal Madsen ser frem til arbejdet.

- Jeg synes, at vi har fået valgt en rigtig god bestyrelse bestående af både nye og gamle beboere der alle brænder for at gøre Ny Bringe til et attraktivt område, siger Morten Hannibal Madsen og fortsætter:

- Der er allerede en masse gode ideer til kommende arrangementer for beboerne. En del arrangementer er også åbne for alle, og vi håber for eksempel at se mange af vores naboer til loppemarked den 27. maj.

Et forslag om at oprette en undergruppe under bestyrelsen med fokus på nye visioner for NBGF blev modtaget med akklamation.