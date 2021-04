Lige nu venter Furesø Kommune på en udmelding fra Skat om, hvor mange penge grundejerne skal have tilbage. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Grundejere slipper for moms på affaldsindsamling

Sidste år blev det afgjort, at staten ikke må tage moms på indsamling af affald. Det kommer nu grundejerne i Furesø til gode

Furesø - 29. april 2021 kl. 09:26 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Grundejerne i Furesø kan allerede fra juli se frem til at betale mindre for kommunens indsamling af husholdningsafffald. Det skyldes, at der ikke længere skal betales moms af gebyret. Borgerne kan formentlig også se frem til at få penge tilbage fra tidligere betalinger, men hvor meget er endnu uvist.

700 kr. mindre om året Det er dog ikke Furesø Kommune, der skal have penge op af lommen men til gengæld staten, der ikke længere har ret til at kræve moms af grundejerne for håndtering af dagrenovation. Gebyret bliver betalt over ejendomsskatten i henholdsvis juli og januar, og en almindelig grundejer kommer derfor til at spare 700 kroner årligt, som er momsen af det årlige gebyr på 3.200 kroner. Allerede fra juli bliver momsen fjernet, da byrådet onsdag nikkede ja til indstillingen fra økonomiudvalget, hvor sagen har været på dagsordenen.

Ændringen skyldes, at Landsretten i oktober sidste år afgjorde, at indsamling af husholdningsaffald er en myndighedsopgave, som ikke er momspligtig for borgeren i henhold til EU's momsdirektiv. Afgørelsen kommer efter, at Aarhus Kommune tilbage i 2015 lagde sag an mod Skattestyrelsen.

Venter på Skat Det store spørgsmål er nu, hvordan og hvor mange penge borgerne skal have tilbage af for meget betalt moms tilbage i tiden. Her venter Furesø Kommune på et såkaldt styresignal fra Skat, som forventes at komme omkring sommerferien. Det fortæller Ane Hag, der er økonomichef i Furesø Kommune.

"Vi har ingen idé om, hvor langt tilbage tilbagebetalingen vil være. Det er rigtig svært at sige, før styresignalet kommer," siger hun.

Det kan dog godt være flere års momsbetalinger, at grundejerne skal have tilbage, svarer Ane Hag

For erhvervslivet er der fortsat moms på håndtering af dagrenovation.