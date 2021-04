Groth går ind i bestyrelsen for Spil Dansk

Anders Medum Groth indgår i bestyrelsesarbejdet som Musikforlæggernes repræsentant. Musikforlæggerne er brancheforeningen for professionelle musikforlag i Danmark. Arbejdet kommer dermed til at være i god tråd, med det daglige arbejde han udfører med musik og kultur i et musikforlag.

- Jeg er stolt over at skulle bidrage til den videre udvikling af Spil Dansk, der i 2020 var Danmarks største landsdækkende kulturprojekt, målt på antallet af live-arrangementer. Det seneste år har fællessang fået en velfortjent renæssance i Danmark, og det skyldes utvivlsomt også det fokus, som Spil Dansk har haft i mange år. siger Anders Medum Groth og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at være med til videreudviklingen af Spil Dansk, og vil især se frem til et styrket samarbejde med landets kommuner for at få den danske musik helt ud til borgerne. Unge som ældre, siger han.