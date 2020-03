Se billedserie Henrik Volf-Nielsen og furen Tine-Merete kommer til at producere 100 til 150 kilo grøntsager om ugen på Gl. Skovhavegaard. Foto: Allan Nørregaard

Grøntsager gik i blodet på Henrik

Furesø - 26. marts 2020 kl. 07:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Volf-Nielsen startede i 2018 en mindre produktion af grøntsager i haven på det lille landsted Gl. Skovhavegaard. Ikke mindst blev der produceret salatmix, som blev sat til salg i en del lokale supermarkeder. Det gav ham blod på tanden.

- Jeg besluttede mig for, at der skulle ske noget mere. Jeg sagde mit job op, for jeg fornemmede, at der kom en balance i mit liv. Det var passion, fortæller Henrik Volf-Nielsen.

I juni måned 2019 gik han ind i produktet med livremmer og seler. Først blev garagen udvidet, og en hektar land blev lejet af naboen. Siden er der lavet aftaler med restauranter og kantiner om at aftage produkterne.

- Vi har specialiseret os i at lave kvalitet, som kun professionelle vil købe, siger Henrik Volf-Nielsen.

- Vi bruger en dyrkningsmetode, som gør, at vi ikke vender jorden. Vi prøver at opdyrke jordens symbiose, sådan så mikrobiologien i jorden bliver der. Når vi lægger dug på, simulerer vi, at jorden er dækket af græs. Det får regnormene til at vælte frem, fordi der er mørkt og varmt. Regnormene graver kanaler på livet løs. Det giver os et dybere dyrkningslag, forklarer Henrik Volf-Nielsen.

Han har etableret 70 bede af 24 meters længde. Det svarer til, at godt og vel en tønde land er i produktion.

Om fire uger forventes produktionen at være oppe på fulde omdrejninger. Til den tid skal Gl. Skovhavegaard afsætte 100 til 150 kilo grøntsager om ugen. Noget mere end de 30 kilo, som gården producerede i 2018.

Men i disse corona-tider kan det blive et problem.

- Ingen af vores kunder holder åbent lige for tiden pga. corona-virussen, men vi arbejder videre som planlagt, fortæller Henrik Volf-Nielsen.

En lokal grøntsagskasse

En af fremtidsplanerne kan blive fremskyndet pga. corona-situationen. Gl. Skovhavegaard handler om lokal produktion og vil gerne afsætte lokalt.

- Vi vil hellere sælge direkte til forbrugerne end gennem supermarkederne. Så vi kommer til at tilbyde en eller anden form for grøntsagskasse, som vi kan aflevere til døren. Hvis situationen med corova-virus ikke ændrer sig, så vil vi gøre det i den nærmeste fremtid, siger Henrik Volf-Nielsen.

Hele tanken med at producere lokale grøntsager er i fremmarch. Det er ikke mere end en måned siden, at Gl. Skovhavegaard var med til at starte en ny forening for mindre danske landmænd. Det kan man læse mere om på www.regenerativ.dk