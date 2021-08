Se billedserie Lene Munch-Petersen (S) vil tage vigtige erfaringer med videre fra byggeriet af Botilbud Søndersø, som beskrives som et frontrunnerprojekt på klimafronten. Foto: Mikkel Kjølby

Grønt pilotprojekt skal give viden

Furesø - 24. august 2021 kl. 13:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I bestræbelserne på at sikre udsatte lokale borgere mulighed for at blive boende lokalt i et botilbud har Furesø Kommune opført et nybyggeri ved Søndersøskolen. Her lå i sin tid Furesø-skolen, men nu troner en ny bygning, som skal gøre plads til 16 Furesøborgere i Botilbud Søndersø.

Botilbud Søndersø blev indviet tirsdag morgen til stor glæde for de kommende beboere, men også for klimaentusiaster og fagnørder. For den 4.000 kvadratmeter store bygning rummer mange nyskabelser.

Byggematerialerne er valgt med bæredygtighed for øje. Det gælder også teknikken, som forsyner huset med el, vand og varme og sørger for, at luften udskiftes. Huset har såkaldte ventilationsvinduer, som sørger for, at den friske udeluft opvarmes, når den trækkes ind i rummet.

Udenfor vil 10.000 liter regnvand blive opsamlet i en nedgravet regnvandstank og blive anvendt til toiletskyl.

- Ja, det koster, at lave sådan et projekt. Men netop dette projekt har vist, at selvom man eksperimenterer med nye materialer, kan det lade sig gøre at holde prisen indenfor rammen, siger Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

- Med støtte fra Realdania har vi fået bygget et hus uden sidestykke. Det er første gang, at vi har samlet så mange bæredygtige elementer i et og samme hus, forklarer Lene Munch-Petersen.

Huset er bygget i træ. Fra yderst til inderst., Huset opvarmes alene af varmepumper. Strømmen kommer fra 60 panelser solceller på taget. Ja, selv dampen fra et brusebad føres til en varmpepumpe og genanvendes til energi.

Nybyggeriet er del af et forskningsprojekt i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Juul & Hansen Arkitekter, Jakobsen huse ApS samt Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Forskningsprojektet skal bidrage til udvikling af flere præ-accepterede løsninger med anvendelse af bio-baserede byggematerialer.

- Botilbud Søndersø er et skelsættende byggeprojekt, når det kommer til udvikling af bæredygtige metoder og materialer. Projektet giver os mulighed for at forske i bæredygtighed og brandsikkerhed. Vi har i dette hus testet nye bæredygtige og bioorganiske materialer og med et positivt resultat til følge. Det betyder, at Botilbud Søndersø er et pilotprojekt, der kan bane vej for fremtidens bæredygtige byggerier, siger Hannah Rosa Rasch, medejer af Juul & Hansen Arkitekter.

Jakobsen Huse har stået for entreprisen.

- Det er os en ære at være med i et banebrydende projekt som Søndersøprojektet, og det er en fryd for øjet at se det store træhus skyde op. For Jakobsen Huse er det det største hus vi har bygget til dato, og det er dejligt at se at vi kan overføre vores gode erfaringer fra enfamilieshuset til denne bygning, siger Rune Jakobsen, medejer og stifter af Jakobsen huse ApS.

Lene Munch-Petersen glæder sig over, at Furesø Kommune har høstet erfaringer fra opførelsen af Botilbud Søndersø. Det kan danne rammen for fremtidige kommunale byggerier.

- Det er et frontrunnerprojekt, som følges af forskere og teknikere. Vi skal tage erfaringerne med videre, siger Lene Munch-Petersen.